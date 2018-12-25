Цунами в Индонезии: спасатели для поиска уцелевших людей использовали дроны и собак

На западном побережье индонезийского острова Ява использовали дроны и служебных собак для поиска тех, кто спасся и выжил после цунами.

Об этом сообщает The Daily Star.

Читайте также: В Нидерландском храме более 58 дней не останавливают службу, чтобы спасти армянскую семью

Спасатели предупреждают, что после поисков количество погибших возрастет.

Кроме того, они уже использовали тяжелую технику, собак и специальные камеры для того, чтобы найти и выкопать из грязи и завалов тела погибших вдоль 100-километровой части западного узбеження острова Ява.

Более того, власти сообщили, что поиски расширят еще и на юг.

Есть еще несколько мест, которые мы раньше не обследовали,

— отметил представитель агентства по поиску и спасению Юсуф Латиф.

Он добавил, что теперь обследуют более отдаленные районы — "и на самом деле там много жертв".

Напомним, что в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших постоянно растет, более тысячи человек пострадали и более 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии. Более того менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившей эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.