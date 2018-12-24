Цунами в Индонезии: ЕС предлагает помощь

Европейский союз готов оказать гуманитарную помощь Индонезии, переживающей последствия ужасного цунами в Зондском проливе.

Об этом сообщает еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидес в Twitter.

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В совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи Христоса Стилианидес сообщается, что ЕС активировал службу экстренного спутникового картографирования "Коперник" и эксперты по гуманитарным вопросам находятся в режиме готовности.

Много людей погибло, многие были ранены или пропали без вести после того, как цунами в субботу ночью обрушилось на Зондский пролив в Индонезии. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких,

– написано в заявлении.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) December 23, 2018

Согласно последним данным, в Индонезии от цунами погибли более 280 человек.

Мы готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следим за ситуацией,

– отметили в Брюсселе.

The #EU stands by the people & authorities of #Indonesia at this difficult time. Our emergency Copernicus satellite mapping service @CopernicusEMS has been activated. Read here our joint statement with @FedericaMog #solidarity https://t.co/VFgmAXSOSz — Christos Stylianides (@StylianidesEU) December 23, 2018

Напомним, что в ночь на 23 декабря по Киеву Индонезию накрыло цунами. Специалисты предполагают, что стихию могло спровоцировать извержение вулкана Анак-Кракатау. Количество погибших уже возросло до 281 человека, более тысячи человек пострадали и свыше 400 пропали без вести. Более 4,4 тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома из-за стихии. Более того, менее чем через 24 часа после смертоносного цунами, которое ударило по Индонезии, страну всколыхнуло землетрясение магнитудой 5. К слову, это уже не первая стихия за последнюю неделю, поразившая эту азиатскую страну. В частности, 16 декабря на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Также, в тот же день на индонезийском острове Сулавеси проснулся один из крупнейших вулканов мира — Сопутан.