Цунамі в Індонезії: ЄС пропонує допомогу

Європейський союз готовий надати гуманітарну допомогу Індонезії, яка переживає наслідки жахливого цунамі у Зондській протоці.

Про це повідомляє єврокомісар з питань гуманітарної допомоги Христос Стиліанідес у Twitter.

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У спільній заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні та єврокомісара з питань гуманітарної допомоги Христос Стиліанідес повідомляється, що ЄС активував службу екстреного супутникового картографування "Коперник" і експерти з гуманітарних питань знаходяться в режимі готовності.

Багато людей втратили життя, багато були поранені або зникли безвісти після того, як цунамі в суботу вночі обрушилося на Зондську протоку в Індонезії. Ми висловлюємо співчуття тим, хто втратив близьких,

– написано у заяві.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO — Øystein L. Andersen (@OysteinLAnderse) December 23, 2018

Відповідно до останніх даних, у Індонезії від цунамі загинули понад 280 людей.

Ми готові запропонувати будь-яку необхідну допомогу і уважно стежимо за ситуацією,

– зазначили в Брюсселі.

The #EU stands by the people & authorities of #Indonesia at this difficult time. Our emergency Copernicus satellite mapping service @CopernicusEMS has been activated. Read here our joint statement with @FedericaMog #solidarity https://t.co/VFgmAXSOSz — Christos Stylianides (@StylianidesEU) December 23, 2018

Нагадаємо, що у ніч проти 23 грудня за Києвом Індонезію накрило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих вже зросла до 281 особи, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти. Понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію. Більше того менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5. До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.