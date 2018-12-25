У Нідерландському храмі більше 58 днів не зупиняють службу, аби врятувати вірменську сім'ю

У Нідерландах у храмі Гааги з 26 жовтня безперервно триває церковна служба. Таким способом уже понад 1400 годин поспіль служителі допомагають вірменській сім'ї уникнути депортації.

Про це повідомляє CNN.

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Вірменська сім’я Тамразян живе у Нідерландах майже дев’ять років. Відомо, що п’ятеро членів сім’ї сховалися в церкві 25 жовтня 2018 року після того, як влада Нідерландів відхилила їхній запит про надання політичного притулку. Більше того, міністр міграції Нідерландів Марк Харберс нараз відмовився використовувати свої повноваження, аби втрутитися і дозволити сім’ї залишитися.

Минулого тижня церква заявила, що розчарована бездіяльністю міністра і пообіцяла продовжити службу. До слова, відповідно до законодавства Нідерландів, поліцейські не можуть заходити у храм під час богослужіння, тому служба вже триває уже понад 1400 годин поспіль.

Відомо, що за цей час у службі взяли участь сотні пасторів і волонтерів. Аксель Віке з церкви в Бетілі та громадського центру в Гаазі розповів, що служба стала чимось на кшталт "паломництва" для людей у​ Нідерландах.

Незадовго до Різдва, коли ми возвеличуємо милосердя і людяність, ми відчуваємо себе ще сильнішими, аби нести відповідальність за сім’ю Тамразян,

— сказав голова протестантської церкви в Гаазі, отець Тео Хеттема.

Крім того, за його словами, церква надала міністрові "великий файл з новою інформацією", щоб переконати його у справі цієї сім’ї.

Більше того, найстарша дочка сім’ї Тамразян 21-річна Хайарпі написала у Twitter, що її підбадьорює повна відвідуваність церкви.