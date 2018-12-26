Землетрясение в Сицилии: число жертв значительно возросло

Количество пострадавших от землетрясения близ сицилийского города Катания увеличилось до 10 человек.

Об этом сообщает La Stampa.

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Ранее 24 канал писал, что в ночь на 26 декабря к северу от сицилийской Катании произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр был на глубине лишь 1 километра.

Известно, что люди пострадали в основном из-за обвалов собственных домов во время землетрясения, которое произошло ночью. Все пострадавшие получили незначительные травмы.

К слову, в течение последней недели на Сицилии наблюдается повышенная активность вулкана Этна. Он 24 декабря выбросил облако пепла, которое частично закрыло воздушное пространство. Впрочем, сейсмологи говорят, что вероятность полноценного извержения является низкой и уровень угрозы остается стабильно "желтым", самым низким из возможных, и поднимать его не собираются.