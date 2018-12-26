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      Землетрясение в Сицилии: число жертв значительно возросло

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      Землетрясение в Сицилии: число жертв значительно возросло
      Землетрясение в Сицилии: число жертв значительно возросло / ansa.it

      Количество пострадавших от землетрясения близ сицилийского города Катания увеличилось до 10 человек.

      Об этом сообщает La Stampa.

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      Ранее 24 канал писал, что в ночь на 26 декабря к северу от сицилийской Катании произошло землетрясение магнитудой 4,8. Его эпицентр был на глубине лишь 1 километра.

      Известно, что люди пострадали в основном из-за обвалов собственных домов во время землетрясения, которое произошло ночью. Все пострадавшие получили незначительные травмы.

      К слову, в течение последней недели на Сицилии наблюдается повышенная активность вулкана Этна. Он 24 декабря выбросил облако пепла, которое частично закрыло воздушное пространство. Впрочем, сейсмологи говорят, что вероятность полноценного извержения является низкой и уровень угрозы остается стабильно "желтым", самым низким из возможных, и поднимать его не собираются.

       

      Теги: Землетрясение Стихийный бедствия Жертвы Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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