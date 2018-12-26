300 толчков, облака пепла, потоки лавы: на Сицилии проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия в очередной раз начал проявлять опасную для людей активность вулкан Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков, и чудом никто не погиб. Власть же уверяет, что угрозы на самом деле нет. Впрочем, из-за облака пепла небо над Сицилией временно закрыли.

Словно на пороховой бочке чувствуют себя жители итальянской Сицилии, ведь подземные толчки люди почувствовали еще за два дня до извержения. А сейчас из своих окон наблюдают реки лавы и столбы черного дыма.

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Несколько зданий вблизи вулкана разрушены из-за землетрясения, но лава до дома не добралась. К тому же, покинуть остров очень сложно – все авиарейсы отменены, потому что пепел от извержения мешает пилотам следить за небом. Пассажиры отмененных рейсов жалуются на отсутствие четкой информации, как долго они будут лишены возможности вылететь.

Так выглядит Этна под конец 2018 года

Тем временем сейсмологи зафиксировали уже более 300 толчков, самый мощный из которых достиг магнитуды 5,0. Эудженио Привитера, директор обсерватории на горе Этна, пояснил, что большинство из трехсот "свежих" толчков зафиксированы на небольшой глубине, по всему периметру кратера. К слову, мощнейшее землетрясение, зафиксировано людьми, имело магнитуду в 9,5. Спасательные службы уверяют, что людям ничего не угрожает.

Сейчас нет рисков для жителей. Единственная проблема – это пепел. Сейчас довольно ветрено, и это уже создает неудобства в городке Цафферана,

– рассказал директор по гражданской обороне региональной сейсмической службы Никола Аллеруццо.

Этна считается самым активным вулканом в Европе, вдвое мощнее Везувий, и просыпается часто. Предыдущий раз вулкан напомнил о себе в марте 2017 года. Мощное извержение было и в начале 90-х, тогда жители Цафферана чудом спаслись. История знает куда худшие последствия – в 122 году вулкан стер с лица земли город Катанья.

Видео, как вулкан Этна извергает тонны пепла, а ветер разносит его по небу:

Сейчас почти каждый год жители Сицилии ощущают подземные толчки и страдают от дыма и пыли.

Что такое вулкан Этна?

На итальянском Etna или Mongibello – это активный стратовулкан – то есть, состоящий из многих прослоек затвердевшей лавы – на острове Сицилия высотой, по разным данным, от 3326 до 3350 метров. Теперь это самый высокий и самый активный вулкан Европы, и его точную высоту трудно указать, ведь она постоянно меняется в результате извержений. Площадь основания вулканического конуса составляет примерно 1250 квадратных километров.

ОБ ИЗВЕРЖЕНИИ ЭТНЫ