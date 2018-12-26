16:36
26 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Скрытый талант Кадырова. Благотворительность по-русски
      Вєсті Кремля
      21:16, 24 декабря
      Вести.UA: Скудная философия Ляшко. Хитрый план Луценко
      Вєсті.UA
      18:47, 24 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      300 толчков, облака пепла, потоки лавы: на Сицилии проснулся вулкан Этна

      115 Читати новину українською

      На итальянском острове Сицилия в очередной раз начал проявлять опасную для людей активность вулкан Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков, и чудом никто не погиб. Власть же уверяет, что угрозы на самом деле нет. Впрочем, из-за облака пепла небо над Сицилией временно закрыли.

      Словно на пороховой бочке чувствуют себя жители итальянской Сицилии, ведь подземные толчки люди почувствовали еще за два дня до извержения. А сейчас из своих окон наблюдают реки лавы и столбы черного дыма.

      Читайте также: Землетрясение в Сицилии: число жертв значительно возросло

      Несколько зданий вблизи вулкана разрушены из-за землетрясения, но лава до дома не добралась. К тому же, покинуть остров очень сложно – все авиарейсы отменены, потому что пепел от извержения мешает пилотам следить за небом. Пассажиры отмененных рейсов жалуются на отсутствие четкой информации, как долго они будут лишены возможности вылететь.

      Етна

      Так выглядит Этна под конец 2018 года

      Тем временем сейсмологи зафиксировали уже более 300 толчков, самый мощный из которых достиг магнитуды 5,0. Эудженио Привитера, директор обсерватории на горе Этна, пояснил, что большинство из трехсот "свежих" толчков зафиксированы на небольшой глубине, по всему периметру кратера. К слову, мощнейшее землетрясение, зафиксировано людьми, имело магнитуду в 9,5. Спасательные службы уверяют, что людям ничего не угрожает.

      Сейчас нет рисков для жителей. Единственная проблема – это пепел. Сейчас довольно ветрено, и это уже создает неудобства в городке Цафферана,
      – рассказал директор по гражданской обороне региональной сейсмической службы Никола Аллеруццо.

      Этна считается самым активным вулканом в Европе, вдвое мощнее Везувий, и просыпается часто. Предыдущий раз вулкан напомнил о себе в марте 2017 года. Мощное извержение было и в начале 90-х, тогда жители Цафферана чудом спаслись. История знает куда худшие последствия – в 122 году вулкан стер с лица земли город Катанья.

      Видео, как вулкан Этна извергает тонны пепла, а ветер разносит его по небу:

      Сейчас почти каждый год жители Сицилии ощущают подземные толчки и страдают от дыма и пыли.

      Что такое вулкан Этна?
      На итальянском Etna или Mongibello – это активный стратовулкан – то есть, состоящий из многих прослоек затвердевшей лавы – на острове Сицилия высотой, по разным данным, от 3326 до 3350 метров. Теперь это самый высокий и самый активный вулкан Европы, и его точную высоту трудно указать, ведь она постоянно меняется в результате извержений. Площадь основания вулканического конуса составляет примерно 1250 квадратных километров.

      ОБ ИЗВЕРЖЕНИИ ЭТНЫ

      •  
      Теги: Землетрясение Стихийный бедствия Извержение вулкана
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Военное положение в Украине закончилось: почувствовали ли украинцы изменения и что будет дальше
      сегодня , 15:13 Военное положение в Украине закончилось: почувствовали ли украинцы изменения и что будет дальше
      Наталія Печерська 517
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
      сегодня , 14:01 Какой смартфон можно считать лучшим в 2018 году: опрос
      198
      Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сегодня , 13:01 Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 251
      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      сегодня , 12:02 Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      Блог Соцмережі 946
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Очки дополненной реальности от Microsoft
       24 января 2015 , 08:26
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук