На Сицилии активизировался крупнейший вулкан Европы: фото и видео

В Италии активизировался самый высокий вулкан Европы Этна. Аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов из-за облаков пепла.

Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты, пишет Express.

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Ограничение действует в отношении 4 вылетов ежечасно.

Возможны задержки и неудобства даже на вылетах,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно есть ли пострадавшие.

#MountEtna erupts: Flights to Sicily RESTRICTED by ash cloud – is your route affected? Latest flight information and travel advice here https://t.co/VSrhv692LZ pic.twitter.com/jyiaAT5DGm — Daily Express (@Daily_Express) 20 февраля 2019 г.

26 декабря на итальянском острове Сицилия в очередной раз начал проявлять опасную для людей активность вулкан Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков, и чудом никто не погиб. Власть же уверяет, что угрозы на самом деле нет. Впрочем, из-за облаков пепла небо над Сицилией временно закрыли.

Ash and fumes billowed from Mount Etna into the sky on Tuesday, just two months after the volcano's eruption sparked panic in nearby residents. https://t.co/ZHsrstQf6U pic.twitter.com/hFu9F0aB6S — ABC News (@ABC) 19 февраля 2019 г.

Что такое вулкан Этна?Итальянской Etna или Mongibello – это активный стратовулкан – то есть, состоящий из многих прослоек затвердевшей лавы – на острове Сицилия высотой, по разным данным, от 3326 до 3350 метров. Теперь это самый высокий и самый активный вулкан Европы, и его точную высоту трудно указать, ведь она постоянно меняется в результате извержений. Площадь основания вулканического конуса составляет примерно 1250 квадратных километров.