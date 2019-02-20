На Сицилии активизировался крупнейший вулкан Европы: фото и видео
В Италии активизировался самый высокий вулкан Европы Этна. Аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов из-за облаков пепла.
Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты, пишет Express.
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Ограничение действует в отношении 4 вылетов ежечасно.
Возможны задержки и неудобства даже на вылетах,
– говорится в сообщении.
Пока неизвестно есть ли пострадавшие.
26 декабря на итальянском острове Сицилия в очередной раз начал проявлять опасную для людей активность вулкан Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков, и чудом никто не погиб. Власть же уверяет, что угрозы на самом деле нет. Впрочем, из-за облаков пепла небо над Сицилией временно закрыли.
Что такое вулкан Этна?Итальянской Etna или Mongibello – это активный стратовулкан – то есть, состоящий из многих прослоек затвердевшей лавы – на острове Сицилия высотой, по разным данным, от 3326 до 3350 метров. Теперь это самый высокий и самый активный вулкан Европы, и его точную высоту трудно указать, ведь она постоянно меняется в результате извержений. Площадь основания вулканического конуса составляет примерно 1250 квадратных километров.