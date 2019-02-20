17:49
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      На Сицилии активизировался крупнейший вулкан Европы: фото и видео

      39 Читати новину українською
      На Сицилии активизировался наиболее действующий вулкан в Европе
      На Сицилии активизировался наиболее действующий вулкан в Европе / Фото из Twitter @chee_tarr

      В Италии активизировался самый высокий вулкан Европы Этна. Аэропорт Катания-Фонтанаросса отменил часть рейсов из-за облаков пепла.

      Два сектора воздушного пространства аэропорта Катании закрыты, пишет Express.

      Читайте также: В России активный вулкан выбросил в небо облако пепла почти на семь километров в высоту

      Ограничение действует в отношении 4 вылетов ежечасно.

      Возможны задержки и неудобства даже на вылетах,
      – говорится в сообщении.

      Пока неизвестно есть ли пострадавшие.

      26 декабря на итальянском острове Сицилия в очередной раз начал проявлять опасную для людей активность вулкан Этна. Местные жители ощутили на себе сотни мелких подземных толчков, и чудом никто не погиб. Власть же уверяет, что угрозы на самом деле нет. Впрочем, из-за облаков пепла небо над Сицилией временно закрыли.

      Что такое вулкан Этна?Итальянской Etna или Mongibello – это активный стратовулкан то есть, состоящий из многих прослоек затвердевшей лавы  на острове Сицилия высотой, по разным данным, от 3326 до 3350 метров. Теперь это самый высокий и самый активный вулкан Европы, и его точную высоту трудно указать, ведь она постоянно меняется в результате извержений. Площадь основания вулканического конуса составляет примерно 1250 квадратных километров.

      blog_ava
      Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
      сегодня
      107150
      Теги: авиация Стихийный бедствия Извержение вулкана
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      сегодня , 17:30 Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      Артем Овдієнко 707
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 08:57 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер
      сегодня , 16:03 Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 147
      Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      сегодня , 14:10 Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      Женя Котик 161
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сегодня , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 385
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Великобритания начала подготовку к нападению России
       28 января 2018 , 07:50
      В Конгресс США внесен законопроект о поставках оружия в Украину
       13 февраля 2015 , 11:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук