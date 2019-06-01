На Сицилии произошло извержение вулкана Этна – фото и видео

На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий вулкан Европы – Этна. Сейчас зафиксированы два разлома, из которых началась утечка лавы.

Два новых разлома появились у подножия юго-восточного кратера на высоте 3150 метров, пишет ANSA.

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Два потока лавы, протянулись на несколько сотен метров.



Извержение вулкана Этна//Фото: Boris Behncke

Лава из вулкана Этна//Фото: Boris Behncke

Дрожь внутренних магматических каналов достигла средних значений и сейчас снижается. Кроме того, из вулкана был незначительный выброс пепла. Это никак не повлияло на работу аэропорта Катании.

Местные вулканологи заявили, что извержения не представляют опасности для населения, но необходимо будет контролировать поток туристов в районе для их безопасности.

Eruptions at Mount Etna light up Sicilian skies | https://t.co/UFb8FTSX1m pic.twitter.com/Zjzk0QwdkK — RTÉ News (@rtenews) 31 травня 2019 р.

Что такое вулкан Этна?

На итальянском Etna или Mongibello – это активный стратовулкан – то есть, состоящий из многих прослоек затвердевшей лавы – на острове Сицилия высотой, по разным данным, от 3326 до 3350 метров. Теперь это самый высокий и самый активный вулкан Европы, и его точную высоту трудно указать, ведь она постоянно меняется в результате извержений. Площадь основания вулканического конуса составляет примерно 1250 квадратных километров.