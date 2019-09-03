Ураган "Дориан" на Багамах: уже погибли 5 человек, в том числе дети
Мощный тропический ураган "Дориан" добрался до Багамских островов и приближается к американским штатам Флориде, Джорджии, а также Южной и Северной Каролине. В результате стихийного бедствия уже погиб 7-летний мальчик, еще один ребенок пропал без вести. Всего на островах Абако (Багамы) погибли 5 человек.
Ураган "Дориан" унес первые жизни на островах Абако на Багамах. Первым погиб 7-летний мальчик – ребенок утонул, когда его семья пыталась спастись от стихийного бедствия. Кроме того, сестра несовершеннолетнего пропала без вести.
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Согласно сообщению премьер-министра Багамских островов Губерта Минниса, всего здесь погибли 5 человек. Чиновник стихийное бедствие назвал "розжигом исторической трагедии в некоторых частях северных Багамских островов". По его словам, ущерб, который нанес ураган "Дориан" островам Абако, является "беспрецедентным" – многие дома "полностью или частично разрушены", передает "Интерфакс".
Тропический шторм 5 категории "Дориан" бушует сейчас в Атлантическом океане и в ближайшие дни может поразить по меньшей мере четыре американских штата, в результате чего могут пострадать более 20 миллионов американцев. В нескольких регионах США объявили чрезвычайное положение.
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