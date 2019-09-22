Самое мощное землетрясение за 30 лет в Албании: есть травмированные

Албанию всколыхнуло мощное землетрясение. Стихию вызнали сильнейшей за последние 30 лет. Вследствие него более 60 человек травмированы.

Как пишет Albanian Daily News, эпицентром землетрясения стала столица страны, где были зафиксированы толчки силой 5,8 баллов.

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Толчки почувствовали в столице страны Тиране и портовом городе Дуррес. Разрушены десятки домов, машины завалили обломки. Часть зданий теперь в аварийном состоянии, а по стенам разошлись огромные трещины.



Последствия землетрясения в Албании

Сейчас аварийщики пытаются устранить последствия землетрясения и уберечь людей от возможных разрушений их домов.



Самое мощное землетрясение за 30 лет в Албании