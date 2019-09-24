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      Разрушительное землетрясение всколыхнуло Пакистан, есть погибшие и раненые: фото, видео

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      Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане
      Последствия разрушительного землетрясения в Пакистане / соцсети

      На границе Пакистана с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате разрушений есть много погибших и раненых.

      По данным Национального центра сейсмического мониторинга в Исламабаде, эпицентр землетрясения был на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в столице Пакистана Исламабаде, а также в таких городах как Лахор, Фейсалабад, Гаске, Пешавар.

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      Как минимум 19 человек погибли, более трех сотен получили ранения различной степени тяжести, передают пакистанские СМИ.


      Опустошительное землетрясение в Пакистане / фото из соцсетей

      Больше всего от землетрясения пострадал район Мурпур в провинции Джамму и Кашмир на границе с Индией. В результате чего были разрушены местные дороги.

      Сейчас военные помогают в спасательных операциях.

      Стихийные бедствия, всколыхнувшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения

      blog_ava
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      Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Пакистан
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