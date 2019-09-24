Разрушительное землетрясение всколыхнуло Пакистан, есть погибшие и раненые: фото, видео
На границе Пакистана с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате разрушений есть много погибших и раненых.
По данным Национального центра сейсмического мониторинга в Исламабаде, эпицентр землетрясения был на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались в столице Пакистана Исламабаде, а также в таких городах как Лахор, Фейсалабад, Гаске, Пешавар.
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Как минимум 19 человек погибли, более трех сотен получили ранения различной степени тяжести, передают пакистанские СМИ.
Опустошительное землетрясение в Пакистане / фото из соцсетей
Больше всего от землетрясения пострадал район Мурпур в провинции Джамму и Кашмир на границе с Индией. В результате чего были разрушены местные дороги.
Сейчас военные помогают в спасательных операциях.
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