Філіппіни струсонув потужний землетрус: є загиблі та поранені – фото, відео
Епіцентр землетрусу розташовувався на півдні країни, неподалік від густонаселеного міста Давао. Так, 15 грудня сейсмологи зафіксували зразу декілька підземних поштовхів магнітудою до 6,9.
На щастя, ці коливання не потягнули за собою ризику цунамі, однак без жертв не обійшлося. Щонайменше одна дитина загинула та ще 14 людей отримали поранення. Стіни у деяких будівлях вкрилися тріщинами та попадали. Про це інформує "Німецька хвиля".
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До слова, підземні поштовхи зафіксували на глибині 28,2 кілометра. Жителі Давао вибігали зі своїх будинків і ресторанів. У місті в понеділок, 16 грудня, скасували заняття у всіх навчальних закладах.
Яких збитків наробив землетрус магнітудою 6,8 на Філіппінах/ фото з соцмереж
Руйнування після землетрусу/ фото із соцмереж
Землетрус магнітудою 6,8 струсонув Філіппіни
Увага! У жовтні цього року на Філіппінах сталися 2 потужних землетруси, в результаті яких загинули понад 20 людей, ще 400 постраждали.
Чому на Філіппінах так часто трапляються землетруси? Філіппіни перебувають у так званому Тихоокеанському вогняному поясі – регіоні з підвищеною сейсмічною активністю. Найбільш потужний землетрус там стався в 1976 році, коли загинули близько 8000 осіб.