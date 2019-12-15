Філіппіни струсонув потужний землетрус: є загиблі та поранені – фото, відео

Епіцентр землетрусу розташовувався на півдні країни, неподалік від густонаселеного міста Давао. Так, 15 грудня сейсмологи зафіксували зразу декілька підземних поштовхів магнітудою до 6,9.

На щастя, ці коливання не потягнули за собою ризику цунамі, однак без жертв не обійшлося. Щонайменше одна дитина загинула та ще 14 людей отримали поранення. Стіни у деяких будівлях вкрилися тріщинами та попадали. Про це інформує "Німецька хвиля".

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До слова, підземні поштовхи зафіксували на глибині 28,2 кілометра. Жителі Давао вибігали зі своїх будинків і ресторанів. У місті в понеділок, 16 грудня, скасували заняття у всіх навчальних закладах.



Яких збитків наробив землетрус магнітудою 6,8 на Філіппінах/ фото з соцмереж



Руйнування після землетрусу/ фото із соцмереж



Землетрус магнітудою 6,8 струсонув Філіппіни

Увага! У жовтні цього року на Філіппінах сталися 2 потужних землетруси, в результаті яких загинули понад 20 людей, ще 400 постраждали.

LOOK | Pinsalang iniwan ng magnitude 6.9 na lindol sa Matanao National High School sa Davao del Sur. | via Gem Avancena pic.twitter.com/ajbMy701z5 — News5 AKSYON (@News5AKSYON) December 15, 2019

WATCH: Resident Nancy Mijares tells CNN Philippines, medical staff have moved the patients of Sunga Hospital in Digos City outside the building following the 6.9 magnitude earthquake that jolted Mindanao this afternoon.



STORY: https://t.co/kMM6cfD6JY



: Nancy Mijares pic.twitter.com/N4AkdRynAE — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 15, 2019

PHIVOLCS Director Renato Solidum says reports about damage should be coming in soon, but he said it was too soon to speculate on what damage could have occurred. https://t.co/NYxPVK4dlN — CNN Philippines (@cnnphilippines) December 15, 2019

Чому на Філіппінах так часто трапляються землетруси? Філіппіни перебувають у так званому Тихоокеанському вогняному поясі – регіоні з підвищеною сейсмічною активністю. Найбільш потужний землетрус там стався в 1976 році, коли загинули близько 8000 осіб.