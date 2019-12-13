Виверження вулкану у Новій Зеландії: загиблих вже 14, досі є зниклі безвісти

Виверження вулкану на острові Уайт-Айленд, що у Новій Зеландії сталося ще 9 грудня. В той час там перебували іноземні туристи та новозеландці. Про загибель щонайменше 5 людей стало відомо відразу, багатьох вважали зниклими безвісти.

Через 4 дні після трагедії рятувальникам врешті вдалося евакуювати з острова 6 тіл загиблих. Про це інформує місцева поліція у твіттері.

Як відбувалось виверження вулкану: Уайт-Айленд в димі та попелі – фото і відео

Там також додають: тіла перебувають на кораблі Wellington, котрий транспортує їх на упізнання. Втім, за інформацією CNN, кількість загиблих внаслідок виверження вулкану значно зросла – жертвами трагедії наразі вважають 14 осіб, ще 2-х людей досі не можуть розшукати.

Six bodies have been successfully recovered from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington. — New Zealand Police (@nzpolice) December 12, 2019

Водночас, поширюється інформація про небезпеку ще одного потужного виверження вулкану на острові. Начебто саме через це рятувальники не змогли забрати решту тіл з Уайт-Айленд.



Рятувальна операція на Уайт-Айленді/ фото Getty images



Уайт-Айленд на третій день після виверження/ фото Getty images

Що відомо про місце, де трапилось виверження? Вулкан Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії та розташований на однойменному острові. Він є одним з найпопулярніших місць серед туристів.



За останні роки на острові сталися кілька вивержень (одне з найсерйозніших – у 2001 році), але тоді ніхто не постраждав. Востаннє виверження сталося у 2016 році, проте тоді йшлося лише про короткочасний викид попелу.



До слова, про зростаючу активність вулкану напередодні трагедії місцеві фахівці повідомляли, проте про небезпеку чи загрозу для людського життя не йшлося.