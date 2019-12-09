У Новій Зеландії сталося виверження вулкану: є загиблі та зниклі безвісти – фото, відео
У зв'язку з вибухом вулкана в Новій Зеландії загинуло приблизно 5 осіб та ще 20 – постраждалі. Пошуки зниклих безвісти тривають.
У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд 9 грудня сталося виверження вулкана, повідомляє BBC.
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У цей момент фактично в епіцентрі стихії перебувало пів сотні людей.
Очевидці події/скрін
П'ятеро відвідувачів загинули: серед них були як туристи, так і новозеландці. Ще щонайменше 20 вважають зниклими безвісти. Стільки ж – вдалося вчасно евакуювати.
Наразі рятувальники не можуть відновити операцію, так як на острові занадто небезпечно – він покритий попелом та вулканічним матеріалом.
Вулкан досі залишається небезпечним/ WaddeyAli
Потерпілих наразі переправляють на берег та надають їм медичну допомогу.
Надання медичної допомоги потерпілим/скрін
Відвідувачі острова активно знімали та коментували цю подію.
Додамо, що острів Уайт-Айленд лежить приблизно за 50 кілометрів від Нової Зеландії. Він відомий найактивнішим конусним вулканом у країні. Його регулярно відвідують туристи.
Напередодні, 3 грудня, веб-сайт з моніторингу геологічних небезпек GeoNet попередив, що вулкан може вступити в період, коли виверження активності буде швидшим за звичайне. Водночас вони додали, що поточний рівень активності не становив прямої небезпеки для відвідувачів.
Відео: виверження вулкана у Новій Зеландії