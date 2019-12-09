У Новій Зеландії сталося виверження вулкану: є загиблі та зниклі безвісти – фото, відео

У зв'язку з вибухом вулкана в Новій Зеландії загинуло приблизно 5 осіб та ще 20 – постраждалі. Пошуки зниклих безвісти тривають.

У Новій Зеландії на острові Уайт-Айленд 9 грудня сталося виверження вулкана, повідомляє BBC.

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У цей момент фактично в епіцентрі стихії перебувало пів сотні людей.



Очевидці події/скрін

П'ятеро відвідувачів загинули: серед них були як туристи, так і новозеландці. Ще щонайменше 20 вважають зниклими безвісти. Стільки ж – вдалося вчасно евакуювати.

Наразі рятувальники не можуть відновити операцію, так як на острові занадто небезпечно – він покритий попелом та вулканічним матеріалом.



Вулкан досі залишається небезпечним/ WaddeyAli

Потерпілих наразі переправляють на берег та надають їм медичну допомогу.



Надання медичної допомоги потерпілим/скрін

Відвідувачі острова активно знімали та коментували цю подію.

#Update: Most of the injured people at the White island volcano have been burned with 3de degrees burns, and that a portion of those people are tourists. At the time of the volcano eruption around 100 people were on the island. #NewZealand pic.twitter.com/hxtJltIFMs — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 9 грудня 2019 р.

Додамо, що острів Уайт-Айленд лежить приблизно за 50 кілометрів від Нової Зеландії. Він відомий найактивнішим конусним вулканом у країні. Його регулярно відвідують туристи.

Напередодні, 3 грудня, веб-сайт з моніторингу геологічних небезпек GeoNet попередив, що вулкан може вступити в період, коли виверження активності буде швидшим за звичайне. Водночас вони додали, що поточний рівень активності не становив прямої небезпеки для відвідувачів.

Відео: виверження вулкана у Новій Зеландії