В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: есть погибшие и пропавшие без вести – фото, видео
В связи со взрывом вулкана в Новой Зеландии погибло примерно 5 человек и еще 20 – пострадавшие. Поиски пропавших без вести продолжаются.
В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд 9 декабря произошло извержение вулкана, сообщает BBC.
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В этот момент фактически в эпицентре стихии находились полсотни человек.
Очевидцы происшествия / скрин
Пятеро посетителей погибло: среди них были как туристы, так и новозеландцы. Еще не менее 20 числятся пропавшими без вести. Столько же – удалось вовремя эвакуировать.
Сейчас спасатели не могут восстановить операцию, так как на острове слишком опасно – он покрыт пеплом и вулканическим материалом.
Вулкан до сих пор остается опасным / WaddeyAli
Пострадавших пока переправляют на берег и оказывают им медицинскую помощь.
Оказание медицинской помощи пострадавшим / скрин
Посетители острова активно снимали и комментировали это событие.
Добавим, что остров Уайт-Айленд лежит примерно в 50 километрах от Новой Зеландии. Он известен самым активным конусным вулканом в стране. Его регулярно посещают туристы.
Накануне, 3 декабря, сайт по мониторингу геологических опасностей GeoNet предупредил, что вулкан может вступить в период, когда извержение активности будет быстрее обычного. В то же время они добавили, что текущий уровень активности не представлял прямой опасности для посетителей.
Видео: извержение вулкана в Новой Зеландии