В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: есть погибшие и пропавшие без вести – фото, видео

В связи со взрывом вулкана в Новой Зеландии погибло примерно 5 человек и еще 20 – пострадавшие. Поиски пропавших без вести продолжаются.

В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд 9 декабря произошло извержение вулкана, сообщает BBC.

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В этот момент фактически в эпицентре стихии находились полсотни человек.



Очевидцы происшествия / скрин

Пятеро посетителей погибло: среди них были как туристы, так и новозеландцы. Еще не менее 20 числятся пропавшими без вести. Столько же – удалось вовремя эвакуировать.

Сейчас спасатели не могут восстановить операцию, так как на острове слишком опасно – он покрыт пеплом и вулканическим материалом.



Вулкан до сих пор остается опасным / WaddeyAli

Пострадавших пока переправляют на берег и оказывают им медицинскую помощь.



Оказание медицинской помощи пострадавшим / скрин

Посетители острова активно снимали и комментировали это событие.

#Update: Most of the injured people at the White island volcano have been burned with 3de degrees burns, and that a portion of those people are tourists. At the time of the volcano eruption around 100 people were on the island. #NewZealand pic.twitter.com/hxtJltIFMs — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 9 грудня 2019 р.

Добавим, что остров Уайт-Айленд лежит примерно в 50 километрах от Новой Зеландии. Он известен самым активным конусным вулканом в стране. Его регулярно посещают туристы.

Накануне, 3 декабря, сайт по мониторингу геологических опасностей GeoNet предупредил, что вулкан может вступить в период, когда извержение активности будет быстрее обычного. В то же время они добавили, что текущий уровень активности не представлял прямой опасности для посетителей.

Видео: извержение вулкана в Новой Зеландии