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      В Новой Зеландии произошло извержение вулкана: есть погибшие и пропавшие без вести – фото, видео

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      Извержение вулкана / Michael Schade

      В связи со взрывом вулкана в Новой Зеландии погибло примерно 5 человек и еще 20 – пострадавшие. Поиски пропавших без вести продолжаются.

      В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд 9 декабря произошло извержение вулкана, сообщает BBC.

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      В этот момент фактически в эпицентре стихии находились полсотни человек.


      Очевидцы происшествия / скрин

      Пятеро посетителей погибло: среди них были как туристы, так и новозеландцы. Еще не менее 20 числятся пропавшими без вести. Столько же – удалось вовремя эвакуировать.

      Сейчас спасатели не могут восстановить операцию, так как на острове слишком опасно – он покрыт пеплом и вулканическим материалом.


      Вулкан до сих пор остается опасным / WaddeyAli

      Пострадавших пока переправляют на берег и оказывают им медицинскую помощь.


      Оказание медицинской помощи пострадавшим / скрин

      Посетители острова активно снимали и комментировали это событие.

      Добавим, что остров Уайт-Айленд лежит примерно в 50 километрах от Новой Зеландии. Он известен самым активным конусным вулканом в стране. Его регулярно посещают туристы.

      Накануне, 3 декабря, сайт по мониторингу геологических опасностей GeoNet предупредил, что вулкан может вступить в период, когда извержение активности будет быстрее обычного. В то же время они добавили, что текущий уровень активности не представлял прямой опасности для посетителей.

      Видео: извержение вулкана в Новой Зеландии

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертвы Извержение вулкана Новая Зеландия Стихийный бедствия
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