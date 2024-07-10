Также известно, что в результате атаки врага погибли два человека и ранен сотрудник порта. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

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Враг ударил по прифронтовой инфраструктуре Одесской области

Как отметили в Силах обороны Юга Украины, в ночь на 10 июля противовоздушной обороной юга уничтожено 6 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Там добавили, что Одесскую область российские оккупанты атаковали баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М", и 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Известно, что удары противник наносил с территории временно оккупированного Крыма.

Вследствие активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 не достигли своих целей. Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. Обломками ракеты повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход,

– говорится в сообщении.

В Силах обороны Юга указали, что из-за повреждения судна произошла утечка жидкости. Сейчас последствия сейчас ликвидируются.

Военные рассказали, что, к сожалению, погибли два человека, охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения. "Враг коварный и наносит удары по прибрежной инфраструктуре, будьте внимательны и оперативно реагируйте на сигналы воздушной тревоги!", – отметили там.

Согласно данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в результате атаки погиб 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта, ранен сотрудник порта. Отмечается, что мужчину госпитализировали.

Повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданское морское судно (под флагом Камеруна). Осмотр места происшествия продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается,

– уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре сообщили, что уже начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.