Если Украина не сможет отвоевать свои территории полностью, это будет считаться замороженным конфликтом. А это опасно.

Когда вы говорите о территории, то вы должны понимать, что нам нужно спасать людей, государство. И мы не члены НАТО, у нас нет такого зонтика. Нам нужно, чтобы Путин проиграл. Мы не хотим, чтобы он был на нашей территории, потому что в любом случае это замороженный конфликт. И это вопрос времени, когда он снова придет с вторжением, а он это сделает.

Он также отметил, что Путин не остановится, если отдать ему Крым.

Он никогда не остановится... У него был Крым. Он оккупировал в 2014 году Крым. Он закончил? Нет. Он лжец.