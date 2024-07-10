Якщо Україна не зможе відвоювати свої території повністю, це вважатиметься замороженим конфліктом. А це небезпечно.

Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб Путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить.

Він також зазначив, що Путін не зупиниться, якщо віддати йому Крим.

Він ніколи не зупиниться… У нього був Крим. Він окупував у 2014 році Крим. Він закінчив? Ні. Він брехун.