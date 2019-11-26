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      В Албании самое мощное за десятилетие землетрясение: есть жертвы – видео

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      Последствия землетрясения в Албании / nytimes.com

      Ночью 26 ноября в Албании произошло мощное землетрясение. Уже известно минимум о более 300 пострадавших и 6 погибших. В столице Албании Тиране также зафиксировали небольшие толчки.

      По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 5:54 утра по киевскому времени. Эпицентр толчков залегал на глубине около 10 километров от столицы Тираны. Об этом сообщает Euronews Albania.

      К теме: Мощное землетрясение произошло в Китае: есть погибший

      Власть албанского города Дуррес подтвердила, что пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе и соседнем селе Тумана.


      Эпицентр землетрясения в Албании

      Медицинские бригады находятся в полной боевой готовности как в Тиране, Дурресе, так и по всей Албании. Занятия в школах отменены.

      Смотрите видео последствий мощного землетрясения в Албании:

       

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Землетрясение Чрезвычайное происшествие Албания
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