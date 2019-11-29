В Албании произошло третье мощное землетрясение за неделю

На Балканах зафиксировали новые подземные толчки – на этот раз землетрясение было магнитудой почти 5. Это уже третья волна разрушительной стихии, которая атаковала Албанию в течение недели.

По информации Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 22 километрах от города Мамурраш на глубине 10 километров. Через пол часа зафиксировали повторные подземные толчки магнитудой 4,9.

О мощнейшем за десятилетие землетрясении в Албании: детали, фото, видео

Данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра подтверждают, что землетрясение 28 ноября случилось в 42 километрах от столицы страны Тираны и в 18 километрах от моря, в частности от курортного города Дуррес.



Последствия разрушений от предыдущего землетрясения в Албании / Фото Getty Images

► Первое землетрясение – магнитудой 6,4 – произошло в ночь на 26 ноября. Его эпицентр находился, собственно, в портовом городе Дуррес.

► Второе землетрясение всколыхнуло страну 27 ноября. Оно не было таким мощным, как первое (магнитуда 5,8), но вызвало у людей панику, ведь задело столицу.



Людей пытаются извлечь из-под завалов, образованных еще предыдущим землетрясением / Фото из твиттера LuceroAlvarez

Четких данных о разрушениях после третьей волны землетрясений пока нет. Известно, что поиски пропавших без вести людей продолжаются. Официально сообщают о 37 погибших.

Предыдущее ощутимое землетрясение было в Албании в июне 2019 – магнитудой 5,3