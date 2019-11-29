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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      В Албанії стався третій потужний землетрус за тиждень

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      Наслідки серії землетрусів у Албанії / New York Times

      На Балканах зафіксували нові підземні поштовхи – цього разу землетрус був магнітудою майже 5. Це вже третя хвиля руйнівної стихії, яка атакувала Албанію протягом тижня.

      За інформацією Геологічної служби США, перший землетрус магнітудою 4,5 стався за 22 кілометри від міста Мамурраш на глибині 10 кілометрів. Через пів години зафіксували повторні підземні поштовхи магнітудою 4,9.

      Про найпотужніший за десятиліття землетрус у Албанії: деталі, фото, відео

      Дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру підтверджують, що землетрус 28 листопада трапився за 42 кілометри від столиці країни Тірани та за 18 кілометрів від моря, зокрема курортного міста Дуррес.

      Албанія
      Наслідки руйнувань від попереднього землетрусу в Албанії / Фото Getty Images

      Перший землетрус – магнітудою 6,4 – стався у ніч на 26 листопада. Його епіцентр був, власне, у портовому місті Дуррес.

      Другий землетрус сколихнув країну 27 листопада. Він не був таким потужним, як перший (магнітуда 5,8), але викликав у людей паніку, адже зачепив столицю.

      Албанія
      Людей намагаються витягувати з-під завалів, утворених ще попереднім землетрусом / Фото з твіттера LuceroAlvarez

      Чітких даних про руйнування після третьої хвилі землетрусів поки немає. Відомо, що пошуки зниклих безвісти людей тривають. Офіційно повідомляють про 37 загиблих.

      Попередній відчутний землетрус був у Албанії в червні 2019 – магнітудою 5,3.

      У Найєма вдесятеро більша зарплата, ніж у його керівника: сума
      28 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Албанія Стихійні лиха Землетрус Надзвичайні ситуації
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