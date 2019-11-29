В Албанії стався третій потужний землетрус за тиждень

На Балканах зафіксували нові підземні поштовхи – цього разу землетрус був магнітудою майже 5. Це вже третя хвиля руйнівної стихії, яка атакувала Албанію протягом тижня.

За інформацією Геологічної служби США, перший землетрус магнітудою 4,5 стався за 22 кілометри від міста Мамурраш на глибині 10 кілометрів. Через пів години зафіксували повторні підземні поштовхи магнітудою 4,9.

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Дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру підтверджують, що землетрус 28 листопада трапився за 42 кілометри від столиці країни Тірани та за 18 кілометрів від моря, зокрема курортного міста Дуррес.



Наслідки руйнувань від попереднього землетрусу в Албанії / Фото Getty Images

► Перший землетрус – магнітудою 6,4 – стався у ніч на 26 листопада. Його епіцентр був, власне, у портовому місті Дуррес.

► Другий землетрус сколихнув країну 27 листопада. Він не був таким потужним, як перший (магнітуда 5,8), але викликав у людей паніку, адже зачепив столицю.



Людей намагаються витягувати з-під завалів, утворених ще попереднім землетрусом / Фото з твіттера LuceroAlvarez

Чітких даних про руйнування після третьої хвилі землетрусів поки немає. Відомо, що пошуки зниклих безвісти людей тривають. Офіційно повідомляють про 37 загиблих.

Попередній відчутний землетрус був у Албанії в червні 2019 – магнітудою 5,3.