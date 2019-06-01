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      В Албанії стався сильний землетрус

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      В Албанії стався землетрус
      В Албанії стався землетрус / vlasno.info

      У сільських районах Албанії на південний схід від столиці стався землетрус з попередньою магнітудою 5,3. Унаслідок цього щонайменше двоє людей отримали поранення.

      Міністерство оборони країни повідомило про принаймні 5 пошкоджених будинків, пише AP.

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      Землетрус трапився в 6.26 за місцевим часом в суботу і зачепив район Корча за 180 кілометрів на південний схід від Тірани.

      До слова, Албанія є частиною сейсмонебезпечної зони, де землетруси реєструють кожні кілька днів, хоча більшість з них не відчувається.

       

      blog_ava
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      Теги: Стихійні лиха Землетрус Албанія
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