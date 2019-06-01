В Албании произошло сильное землетрясение

В сельских районах Албании к юго-востоку от столицы произошло землетрясение с предварительной магнитудой 5,3. В результате по меньшей мере два человека получили ранения.

Министерство обороны страны сообщило о как минимум 5 поврежденных домах, пишет AP.

Читайте также: На Сицилии произошло извержение вулкана Этна – фото и видео

Землетрясение произошло в 6:26 по местному времени в субботу и зацепило район Корча в 180 километрах к юго-востоку от Тираны.

К слову, Албания является частью сейсмоопасной зоны, где землетрясения регистрируют каждые несколько дней, хотя большинство из них не ощущается.