В Албанії знову стався потужний землетрус: фото

В Албанії 27 листопала стався новий землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера. Напередодні землетрус забрав життя 32 людей.

Землетрус магнітудою 5,6 стався вдень приблизно за 40 кілометрів від столиці Албанії з епіцентром в Адріатичному морі, пише ANSA.

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Наразі нічого невідомо про постраждалих.

Днем раніше 26 листопада в Албанії стався найпотужніший за десятиліття землетрус. Щонайменше 600 людей отримали поранення, а 32 – загинуло. Рятувальники продовжують розбирати завали у Дуррес і Тумане, які найбільше постраждали від землетрусу, в надії знайти живих.



Епіцентр землетрусу в Албанії / карта

Дивіться відео наслідків потужного землетрусу в Албанії: