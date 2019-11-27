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      В Албанії знову стався потужний землетрус: фото

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      В Албанії 27 листопала стався новий землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера. Напередодні землетрус забрав життя 32 людей.

      Землетрус магнітудою 5,6 стався вдень приблизно за 40 кілометрів від столиці Албанії з епіцентром в Адріатичному морі, пише ANSA.

      Раніше: Францію сколихнув потужний землетрус, є постраждалі: фото, відео

      Наразі нічого невідомо про постраждалих.

      Днем раніше 26 листопада в Албанії стався найпотужніший за десятиліття землетрус. Щонайменше 600 людей отримали поранення, а 32 – загинуло. Рятувальники продовжують розбирати завали у Дуррес і Тумане, які найбільше постраждали від землетрусу, в надії знайти живих.


      Епіцентр землетрусу в Албанії / карта

      Дивіться відео наслідків потужного землетрусу в Албанії:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Албанія Землетрус Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
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