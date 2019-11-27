22:37
27 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская мечта Путина. Кадыров пробрался в НАТО
      Вєсті Кремля
      20:51, сегодня
      Вести.UA: Кремль перепутал Зеленского. Подарки для Тимошенко
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      В Албании снова произошло мощное землетрясение: фото

      48 Читати новину українською

      В Албании 27 ноября произошло новое землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Накануне землетрясение унесло жизни 32 человек.

      Землетрясение магнитудой 5,6 произошло днем примерно в 40 километрах от столицы Албании с эпицентром в Адриатическом море, пишет ANSA.

      Ранее: Францию всколыхнуло мощное землетрясение, есть пострадавшие: фото, видео

      Пока ничего неизвестно о пострадавших.

      Днем ранее 26 ноября в Албании произошло мощнейшее за десятилетие землетрясение. По меньшей мере 600 человек получили ранения, а 32 – погибли. Спасатели продолжают разбирать завалы в Дуррес и Тумане, которые больше всего пострадали от землетрясения, в надежде найти живых.


      Эпицентр землетрясения в Албании / карта

      Смотрите видео последствий мощного землетрясения в Албании:

       

      Изменение цвета мочи после свеклы может свидетельствовать о болезни
      сегодня
      1085
      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Землетрясение Албания
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 ноября: задержание Альперина и мера пресечения Садовому
      сегодня , 22:31 Главные новости 27 ноября: задержание Альперина и мера пресечения Садовому
      Ірина Кошанська 11
      Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      сегодня , 22:00 Письмо из Луганска: все вспоминают горячее лето 2014-го...
      Ольга Черненко 188
      Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      сегодня , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      68
      Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"
      сегодня , 21:30 Задержание Вадима Альперина: что известно о "короле одесской контрабанды"
      Олег Терещенко 172
      Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      сегодня , 20:20 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 209
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук