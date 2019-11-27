В Албании снова произошло мощное землетрясение: фото

В Албании 27 ноября произошло новое землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера. Накануне землетрясение унесло жизни 32 человек.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло днем примерно в 40 километрах от столицы Албании с эпицентром в Адриатическом море, пишет ANSA.

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Пока ничего неизвестно о пострадавших.

Днем ранее 26 ноября в Албании произошло мощнейшее за десятилетие землетрясение. По меньшей мере 600 человек получили ранения, а 32 – погибли. Спасатели продолжают разбирать завалы в Дуррес и Тумане, которые больше всего пострадали от землетрясения, в надежде найти живых.



Эпицентр землетрясения в Албании / карта

Смотрите видео последствий мощного землетрясения в Албании: