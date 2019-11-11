Францию всколыхнуло сильное землетрясение, есть пострадавшие: фото, видео
На юго-востоке Франции 11 ноября около полудня произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Из-за толчков по меньшей мере три человека получили незначительные ранения.
Самые сильные подземные толчки зафиксировали вблизи муниципалитета Монтелимар, сообщает Центральное сейсмологическое бюро Франции.
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Повторные толчки также чувствовали жители Лиона, Монпелье, Сен-Этьена и Марселя. Из-за землетрясения в префектуре Ардеш незначительные ранения получили три человека.
Значительных разрушений нет. Однако, местные жители рассказывают, что в некоторых домах пошли трещины по стенам, разрушены крыши.
Разрушенные землетрясением крыши в домах на юге Франции / фото из твиттера
Сейчас власть призывает людей держаться подальше от зданий.
Землетрясение на юге Франции: видео