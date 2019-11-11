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      Францию всколыхнуло сильное землетрясение, есть пострадавшие: фото, видео

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      Последствия землетрясения во Франции
      Последствия землетрясения во Франции / Коллаж 24 канала

      На юго-востоке Франции 11 ноября около полудня произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4. Из-за толчков по меньшей мере три человека получили незначительные ранения.

      Самые сильные подземные толчки зафиксировали вблизи муниципалитета Монтелимар, сообщает Центральное сейсмологическое бюро Франции.

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      Повторные толчки также чувствовали жители Лиона, Монпелье, Сен-Этьена и Марселя. Из-за землетрясения в префектуре Ардеш незначительные ранения получили три человека.

      Значительных разрушений нет. Однако, местные жители рассказывают, что в некоторых домах пошли трещины по стенам, разрушены крыши.


      Разрушенные землетрясением крыши в домах на юге Франции / фото из твиттера

      Сейчас власть призывает людей держаться подальше от зданий.

       

      Землетрясение на юге Франции: видео​

       

       

       

       

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Франции Стихийный бедствия Постраждалі Землетрясение
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