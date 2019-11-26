В Албанії найпотужніший за десятиліття землетрус: є жертви – відео
Вночі 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус. Вже відомо щонайменше про понад 150 постраждалих.
За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,4 стався о 5:54 ранку за київським часом. Епіцентр поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів від столиці Тірани. Про це повідомляє Euronews Albania.
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Влада албанського міста Дуррес підтвердила, що пожежники і військові допомагають розбирати завали у місті і сусідньому селі Тумана.
Епіцентр землетрусу в Албанії /
Дивіться відео наслідків потужного землетрусу в Албанії:
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