В Албанії найпотужніший за десятиліття землетрус: є жертви – відео

Вночі 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус. Вже відомо щонайменше про понад 150 постраждалих.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,4 стався о 5:54 ранку за київським часом. Епіцентр поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів від столиці Тірани. Про це повідомляє Euronews Albania.

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Влада албанського міста Дуррес підтвердила, що пожежники і військові допомагають розбирати завали у місті і сусідньому селі Тумана.



Епіцентр землетрусу в Албанії /

Дивіться відео наслідків потужного землетрусу в Албанії: