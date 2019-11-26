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      В Албанії найпотужніший за десятиліття землетрус: є жертви – відео

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      Наслідки землетрусу в Албанії / nytimes.com

      Вночі 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус. Вже відомо щонайменше про понад 150 постраждалих.

      За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,4 стався о 5:54 ранку за київським часом. Епіцентр поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів від столиці Тірани. Про це повідомляє Euronews Albania.

      До теми: Потужний землетрус стався у Китаї: є загиблий

      Влада албанського міста Дуррес підтвердила, що пожежники і військові допомагають розбирати завали у місті і сусідньому селі Тумана.


      Епіцентр землетрусу в Албанії / 

      Дивіться відео наслідків потужного землетрусу в Албанії:

       

       

      Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"
      сьогодні
      1192
      Автор: Емал Набі
      Теги: Землетрус Албанія Надзвичайні ситуації
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