Масові заворушення в Нью-Делі: десятки постраждалих
В Індії тривають сутички між правоохоронцями та студентами через законодавство про громадянство. Приблизно 70 осіб отримали травми та поранення.
Поліція для розгону демонстрантів у Нью-Делі застосувала гумові кийки та сльозогінний газ, повідомляє Hindustan Times.
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Епіцентром заворушень у місті став університет Джамія Міллія Ісламія, де навчаються переважно студенти-мусульмани. Там впродовж трьох днів тривають мирні демонстрації проти прийняття поправок до закону про громадянство.
Що відомо про протести
- 15 грудня студенти-мусульмани в Нью-Делі закидували камінням житлові будинки, підпалювали автівки, блокували дороги та агітувати однокурсників брати участь в сутичках з поліцією.
- Поліція для розгону демонстрантів застосувала гумові кийки та сльозогінний газ. За ніч на 16 грудня у студентському кампусі затримали майже сотню людей. Частину з них уже відпустили.
- Внаслідок сутичок постраждали понад 70 людей.
- У місті патрулюють підрозділи поліції та армії. Навчальні заклади в південних кварталах Нью-Делі залишаються зачининеми.
В Індії протестують проти поправок до закону про громадянство / ndtv.com
Про причини демонстрацій
- Причиною протестів є поправки до закону про громадянство, які нещодавно набули чинності. Вони передбачають можливість спрощеного отримання індійського громадянства немусульман із сусідніх країн Південної Азії. Жителі Афганістану, Пакистану і Бангладеш, якщо їх утискали на батьківщині, можуть легше отримати громадянство.
- Закон спровокував невдоволення індійських мусульман, які вважають, що поправки пригнічують частину жителів у формально світській країні за релігійною ознакою. На думку організаторів протестів, це загрожує інтересам місцевого населення.
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