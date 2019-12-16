Масові заворушення в Нью-Делі: десятки постраждалих

В Індії тривають сутички між правоохоронцями та студентами через законодавство про громадянство. Приблизно 70 осіб отримали травми та поранення.

Поліція для розгону демонстрантів у Нью-Делі застосувала гумові кийки та сльозогінний газ, повідомляє Hindustan Times.

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Епіцентром заворушень у місті став університет Джамія Міллія Ісламія, де навчаються переважно студенти-мусульмани. Там впродовж трьох днів тривають мирні демонстрації проти прийняття поправок до закону про громадянство.

Що відомо про протести

15 грудня студенти-мусульмани в Нью-Делі закидували камінням житлові будинки, підпалювали автівки, блокували дороги та агітувати однокурсників брати участь в сутичках з поліцією.

Поліція для розгону демонстрантів застосувала гумові кийки та сльозогінний газ. За ніч на 16 грудня у студентському кампусі затримали майже сотню людей. Частину з них уже відпустили.

Внаслідок сутичок постраждали понад 70 людей.

У місті патрулюють підрозділи поліції та армії. Навчальні заклади в південних кварталах Нью-Делі залишаються зачининеми.



В Індії протестують проти поправок до закону про громадянство / ndtv.com

Про причини демонстрацій