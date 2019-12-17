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      Репресії за протести в Ірані: понад 300 вбитих та тисячі ув'язнених

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      Протести в Ірані почалися в листопаді через підвищення цін на бензин / The Sun

      За даними правозахисників, під час протестів в Іранів 304 людини загинули, тисячі арештовували і тримали в нелюдських умовах та піддавали тортурам, включаючи дітей до 15 років.

      Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила 16 грудня звіт про події в Ірані.

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      Правозахисники опитали десятки людей в Ірані. Люди розповіли, як під час і після акцій протесту влада утримувала в'язнів без зв'язку із зовнішнім світом та поводилася з ними дуже жорстоко.

      Одразу після жорстокого придушення протестів влада стала організовувати масштабні репресії, покликані вселити страх і перешкодити будь-кому говорити про те, що сталося,
      – сказав директор з досліджень Близького Сходу і Північної Африки в Amnesty International Філіп Лютер.

      Організація закликала Іран припинити знущання з людей, а світову спільноту – змусити Іран до цього.

      Протести
      Через протести в Ірані влада знищила понад 300 людей / Фото с твіттера IranIntl_Ar

      Що відбувалося в Ірані у листопаді 2019?Десятки тисяч людей 16 листопада вийшли на вулиці в Ірані, протестуючи з приводу підвищення ціни на бензин. Протестувальники палили банки та магазини. Наступного дня, 17 листопада, влада відключила інтернет та мобільний зв'язок. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

      Адвокат Антоненка прокоментував різницю у фото з соцмереж і камер спостереження
      16 грудня
      1273
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Іран Протести Жертви
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