Участь Росії у процесі збільшення напруги у відносинах між Саудівською Аравією та Іраном наразі викликає лише риторичні запитання. Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

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Експерт зазначив, що на сьогодні немає інформації, яка свідчила б те, що Росія впливає на Іран у ситуації з загостренням проти Саудівської Аравії та США.

Напад Ірану на Саудівську Аравію – це не факт. Ми поки говоримо про це, як про припущення, висловлене анонімними джерелами в одному з видань США. Ми ще не говоримо про те, що щось сталося. Також немає інформації про договірний характер таких гіпотетичних планів,

– пояснив оглядач.

На його думку, немає доказів того, що Росія та Іран "затіяли" якусь спільну гру, тому що регіональна масштабна війна не вигідна Тегерану.

"Іран може на це піти, у них є потенціал і можливості, але вони програють у такій війні. Також війна непопулярна серед іранців, вони її не підтримають. Тому Тегерану немає сенсу у це втягуватися. Водночас Росії не треба про це домовлятися, позаяк вони будуть безумовно грати на цій ідеї, як вони грали на ситуації з Тайванем через ЗМІ", – додав аналітик.

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На його думку, зараз Кремль робитиме те ж саме, "розбурхуючи емоції й граючи на антизахідних настроях Ірану".

"Вони робили це весь останній рік й розповідатимуть про те, що треба вдарити по саудитах, як по союзниках США. Загалом для росіян це було б бажано, попри те, що вони так могли втратити канал постачання озброєнь. Це для них не є трагічним", – підкреслив політолог.

Він резюмував, що іранське керівництво обережно ставитиметься до питання, пов'язаного з тим, щоб піти на якусь серйозну ескалацію з цілою низкою держав регіону.

"Поки йде мова про ризики обмежених військових ударів з Ємену по нафтовій інфраструктурі КСА, що ми бачили у попередні роки", – констатував Куса.

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