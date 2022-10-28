Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что даже Соединенные Штаты признают единство территории Китая вместе с Тайванем.

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Может ли Китай отказаться от Тайваня

Фейгин отметил, что Китай никогда не откажется от претензий на Тайвань. Ведь этот вопрос для него принципиальный, символический и традиционный. В то же время, это не означает, что Пекин готов воевать за Тайвань.

Да и нет такой необходимости. Тайвань с неизбежностью останется в зоне интересов Китая и, как повернется ситуация – это еще загадка,

– подчеркнул российский правозащитник.

Он не исключает, что могут наступить времена, когда Тайвань сам найдет способ и желание соответствовать концепции "одна страна – две системы". Тем более что никто не принимает этот остров как самостоятельное государство. Даже Соединенные Штаты признают единство территории Китая вместе с Тайванем.

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США более привычно иметь дело с Китаем, чем с Россией

Фейгин отметил, что Россия является принципиально другой историей, потому что она представляет угрозу для всех. Сейчас она угрожает, в частности, Западу. Но нельзя исключать, что эта угроза не перекинется на тот же Китай.

То есть переменных здесь очень много и считать, что отношения между Москвой и Пекином, которые сегодня кажутся дружелюбными, комплиментарными, являются вечными – это не так. Это может измениться в момент,

– отметил российский правозащитник.

Он считает, что США могут пренебречь Россией в пользу Китая. Пекин же показал себя вполне сдержанным партнером в ситуации с посещением спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси территории Тайваня.

По словам Фейгина, Пекин, конечно же, продемонстрировал определенную активность, чтобы не потерять лицо, но не довел ситуацию до какого-либо столкновения. То есть Китай показал себя более надежным партнером. Во всяком случае, для США иметь дело с ним более привычно, а решать судьбу России с Пекином гораздо проще, чем с самой Российской Федерацией.

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