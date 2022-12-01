Відповідну інформацію ввечері 30 листопада повідомили в Міноборони США. За їхніми даними, контракт має допомогти Україні.

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Що відомо про новий контракт Пентагону

У середу (30 листопада – 24 канал) Міноборони США уклали з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму 1,2 мільярда доларів на постачання шести національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS) для України,

– повідомив Пентагон.

Там також зазначили, що роботу виконуватимуть в штаті Массачусетс. Орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року.

Попередньо відомо, що Україна одержала першу партію з двох систем протиповітряної оборони NASAMS у листопаді. Інші надаватимуть, як тільки виготовлять.

Зверніть увагу! NASAMS є норвезьким зенітно ракетним комплексом середньої дальності.

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