Украина будет решать, когда станет одной из важных стран в новой системе безопасности и кого принимать. Такое мнение 24 каналу озвучил американский политолог Рамис Юнус.
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Никакие вопросы не будут решаться без Украины
По его словам, скорость принятия нашего государства в НАТО изменится. Россия пугала Запад, мол, Украина не должна быть членом Альянса, однако после нашей победы эти устрашения не будут работать. Итак, главное: победить страну-агрессора в войне, а затем эти вопросы будут решаться автоматически.
Еще неизвестно, в каком виде (после войны – 24 канал) функционально будет НАТО или Евросоюз,
– заметил политолог.
По его мнению, в новой системе безопасности никакие экономические или военные вопросы не будут решаться без Украины. Кроме того, уже сейчас есть огромная поддержка нашего государства всем цивилизованным миром.
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Наша страна восстановится как феникс
Юнус подчеркнул, что не зря наши партнеры готовят почву для трибуналов и репараций. Это свидетельствует о подготовке плана Маршала для Украины после завершения войны.
Украина будет восстанавливаться как феникс,
– подчеркнул политолог.
Так, если проигравшая фашистская Германия стала одним из лидеров мира, то нашему государству, которое борется с современным фашизмом, будут помогать восстанавливаться вдвое больше. К тому же в этом вопросе есть сильный моральный фактор.
Министр юстиции Германии Марко Бушманн признал, что его страна также виновата в развязывании войны Россией против Украины. В первую очередь из-за строительства российского газопровода "Северный поток-2".
В то же время президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что пока никаких переговоров между нашим государством и страной-агрессором не должно быть. По мнению Юнуса, Германия испытывает вину перед Украиной, поэтому после войны будет "откупаться деньгами".
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Следует изменить ряд международных организаций
Юнус отметил, что после войны нужно будет изменить ряд международных организаций, которые создавались по старым правилам и сегодня доказали свою неэффективность, а вместо этого построить новые. В частности, речь идет о НАТО, ООН и ОБСЕ. А диктовать правила должна страна-победитель и ее союзники.
"Так же, как сегодня переговоры без Украины невозможны, так и новая система безопасности на европейском континенте без Украины точно невозможна. Это аксиома", – подытожил политолог.