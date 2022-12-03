Так, це Україна вирішуватиме, коли стане однією з важливих країн у новій системі безпеки й кого приймати. Таку думку 24 каналу озвучив американський політолог Раміс Юнус.

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Жодні питання не вирішуватимуться без України після перемоги

За його словами, швидкість прийняття нашої держави до НАТО зміниться. Адже Росія лякала Захід, мовляв, Україна не має бути членом Альянсу. Втім, після нашої перемоги ці залякування не працюватимуть. Отже, головне перемогти країну-агресорку у війні, а потім ці питання автоматично вирішуватимуться.

Ще невідомо, в якому вигляді (після війни – 24 канал) функціонально буде НАТО або Євросоюз,

– зауважив політолог.

На його думку, у новій системі безпеки жодні економічні чи військові питання не вирішуватимуться без України. Крім того, вже зараз є величезна підтримка нашої держави всім цивілізованим світом.

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Наша держава відновиться як фенікс

Юнус наголосив, що недаремно наші партнери готують підґрунтя для трибуналів та репарацій. Це все свідчить про підготовку плану Маршала для України після завершення війни.

Україна буде відновлюватися як фенікс,

– наголосив політолог.

Так, якщо переможена фашистська Німеччина стала одним з лідерів світу, то нашій державі, яка бореться з сучасним фашизмом, допомагатимуть відновлюватися вдвічі більше. До того ж у цьому питанні є сильний моральний фактор.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн визнав, що його країна також винна у розв'язанні Росією війни проти України. Передовсім через будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що наразі жодних перемовин між нашою державою і країною-агресоркою не має бути. На думку Юнуса, Німеччина відчуває провину перед Україною, тому після війни буде "відкупатися грошима".

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Треба змінити низку міжнародних організацій

Юнус зазначив, що після війни треба буде змінити низку міжнародних організацій, які були побудовані за старими правилами й сьогодні довели свою неефективність, а натомість побудувати нові. Зокрема мовиться про НАТО, ООН та ОБСЄ. А диктувати правила має країна-переможець та її союзники.

"Так само як сьогодні перемовини без України неможливі, так і нова система безпеки на європейському континенті без України точно неможлива. Це аксіома", – підсумував політолог.