Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, ситуація стала чіткішою після візиту радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана до Києва 5 листопада. Він, на думку Піонтковського, найбільш м'яко ставиться до Путіна з адміністрації Джо Байдена.

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Салліван не їхав тиснути на Зеленського. Але хотів "промацати ґрунт" щодо можливих перемовин. Реакція Києва була дуже жорсткою, що було видно по підсумковій пресконференції.

Захід зрозуміло, що Україна на перемовини не піде. І чітко визначив власну позицію. Байден сказав після повернення Саллівана, що єдиний шлях до миру – повний вивід російських військ з території України,

– зазначив Піонтковський.

Позиція України не йде під сумнів

Як наголосив Піонтковський, зараз Захід чітко демонструє, що ніяких перемовин не буде, поки Україна не вирішить їх зробити. Позицію Києва зрозуміли і цілком її підтримують.

Це дійсно важливо, адже колись після зустрічі Джо Байдена та російського диктатора Владіміра Путіна в Женеві, президент США порадив Зеленському просто виконувати Мінські домовленості. Зараз ситуація зовсім інша.

Пам'ятаєте, з чого все починалося? З саміту Байдена та Путіна в Женеві (у червні 2021 року – 24 канал), де Байден фактично під диктування Путіна порадив Зеленському виконувати Мінські домовленості. А Україна проявила себе лідером вільного світу. Її позиція не йде під сумнів,

– розповів Піонтковський.

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