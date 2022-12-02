Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, ситуация стала более четкой после визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев 5 ноября. Он, по мнению Пионтковского, наиболее мягко относится к Путину из администрации Джо Байдена.
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Салливан не ехал давить на Зеленского. Но хотел "прощупать почву" относительно возможных переговоров. Реакция Киева была очень жесткой, что было видно по итоговой пресс-конференции.
Запад понял, что Украина на переговоры не пойдет. И четко определил свою позицию. Байден сказал после возвращения Салливана, что единственный путь к миру – полный вывод российских войск с территории Украины,
– отметил Пионтковский.
Позиция Украины не подвергается сомнению
Как отметил Пионтковский, сейчас Запад ясно демонстрирует, что никаких переговоров не будет, пока Украина не решит их сделать. Позицию Киева поняли и полностью ее поддерживают.
Это действительно важно, ведь когда-то после встречи Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина в Женеве президент США посоветовал Зеленскому просто выполнять Минские договоренности. Сейчас ситуация совсем другая.
Помните, с чего все начиналось? С саммита Байдена и Путина в Женеве (в июне 2021 года – 24 канал), где Байден фактически под диктовку Путина посоветовал Зеленскому выполнять Минские договоренности. Украина же проявила себя лидером свободного мира. Ее позиция не подвергается сомнению,
– рассказал Пионтковский.
Запад восприняло позицию Украины по переговорам – Пионтковский: смотрите видео
Шольц снова звонил Путину
- Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Темой разговора была война в Украине.
- Путин цинично жаловался, что Запад поддерживает Украину. Он также нагло оправдал удары по энергетической системе, потому что это якобы ответ на так называемые "провокации с Крымским мостом".
- Шольц в разговоре жестко осудил российские ракетные удары и подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать Украину. Он призвал Путина как можно быстрее начать переговоры, но сначала нужно вывести войска из Украины.