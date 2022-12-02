Что касается вступления в НАТО, то есть прогресс. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на Киевском форуме безопасности, передает 24 канал.

Важно Членство Украины в НАТО: Столтенберг назвал предпосылку для вступления

Двери в НАТО открыты

Стефанишина рассказала, что на последней министерской встрече в Бухаресте все 30 стран-членов НАТО согласились, что в будущем Украина должна быть членом НАТО. Подчеркнули, что дверь перед Украиной открыта.

Политика не заметила, это решение отличается от того, которое лидеры стран НАТО приняли на саммите в Бухаресте в 2008 году. Новое заявление – мощный сигнал, свидетельствующий об отсутствии страха перед давлением России в Альянсе.

Вступление Украины в НАТО: последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также отмечал, что двери НАТО открыты для Украины. Впоследствии он добавил, что предпосылкой к тому, чтобы начался процесс вступления Украины в Альянс, является ее победа в войне с Россией.

Недавно Бельгия поддержала движение Украины в НАТО и ЕС. Премьер-министр Бельгии утвердил это документально.

Политолог Николай Давидюк отмечал, что необходимы публичные заявления всех, кто поддерживает наше членство в Альянсе . Однако, по его словам, таких государств в организации более половины.

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