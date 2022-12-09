Речь идет о Марокко. Королевство, расположенное на Севере Африки, предоставит Украине детали к танкам Т-72.

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Марокко больше не нейтральное

После ряда переговоров, проводимых США и Францией с властями Марокко, последняя согласилась предоставить Украине запчасти к танкам Т-72, которых на самом деле не так много у партнеров нашего государства.

Но это уже не первый случай сотрудничества Рабата и Киева, ведь наше государство еще в 2015 году обращалось в Марокко за деталями к танкам. Следует отметить, что на вооружении этой страны есть несколько десятков танков Т-72Б, которые в течение 1999 – 2001 годов приобрели у Беларуси.

Марокко в войне России против Украины занимало нейтральную позицию и часто удерживалось в голосованиях за резолюции, относящиеся к этой войне. Хотя королевство неоднократно отмечало уважение суверенитета всех членов ООН, в том числе и Украины. Теперь ситуация складывается таким образом, что Рабат больше не нейтрален в этом вопросе.

Украина и отношения со странами Африки

После полномасштабного вторжения России Украина начала работать на дипломатическом уровне с африканскими странами. В этом направлении Киев до вторжения почти не работал. Президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с главами Ботсваны, Демократической Республики Конго, Либерии, Гвинеи-Бисау. Последний был с официальным визитом в Киеве.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в октябре совершил турне по странам Африки, которое началось с посещения Сенегала. Дипломатическая командировка должна была продолжаться до 12 октября, однако из-за массированного ракетного обстрела Украины 10 октября Дмитрий Кулеба срочно вернулся в Украину.