Мова йде про Марокко. Королівство, розташоване на Півночі Африки надасть Україні деталі до танків Т-72.

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Марокко більше не нейтральне

Після низки переговорів, які проводили США та Франція з владою Марокко, остання погодилася надати Україні запчастини до танків Т-72, яких насправді не так багато в партнерів нашої держави.

Та це вже не перший випадок співпраці Рабату та Києва, адже наша держава ще у 2015 році зверталася до Марокко за деталями до танків. Варто відзначити, що на озброєнні цієї країни є кілька десятків танків Т-72Б, які протягом 1999 – 2001 років придбали у Білорусі.

Марокко у війні Росії проти України займало нейтральну позицію й часто утримувалося в голосуваннях за резолюції, які стосуються цієї війни. Хоча королівство неодноразово наголошувало на повазі до суверенітету всіх членів ООН, у тому числі й України. Та тепер ситуація складається таким чином, що Рабат більше не нейтральний у цьому питанні.

Україна та відносини з країнами Африки

Після повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала працювати на дипломатичному рівні з африканськими країнами. У цьому напрямку Київ до вторгнення майже не працював. Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з главами Ботсвани, Демократичної Республіки Конго, Ліберії, Гвінеї-Бісау тощо. Останній був з офіційним візитом у Києві.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у жовтні здійснив турне країнами Африки, яке почалося із відвідин Сенеґалу. Дипломатичне відрядження мало б тривати до 12 жовтня, однак через масований ракетний обстріл України 10 жовтня Дмитро Кулеба терміново повернувся до України.