Пресслужба повідомляє, що на засіданні в Брюсселі обговорять "питання стратегічної важливості для Альянсу". Також на заході будуть присутні представники Швеції та Фінляндії, які минулого року розпочали процес вступу в організацію.

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Що обговорять на засіданні НАТО

18 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить останні політичні цілі й обговорить виклики безпеці, які стоять перед Альянсом. Зазначають, що обговорять війну в Україні, військовий потенціал НАТО та його здатності реагувати на виклики сучасності й майбутнього.

19 січня начальники генштабів держав НАТО зустрінуться з партнерами в межах миротворчого контингенту в Косові KFOR – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною, а також обговорять діяльність небойової місії в Іраку. На завершальній зустрічі Військовий комітет обговорить поточну підтримку України з боку НАТО.

Довідково. Військовий комітет НАТО – це військовий орган Альянсу найвищої інстанції, що виконує функції консультування з військових питань політичним органам НАТО і стратегічного командування силами Альянсу.

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