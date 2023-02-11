Однако это была только имитация. Так считают наблюдатели "Беларускі Гаюн".
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Какую теорию выдвинули наблюдатели
Мониторинговая группа сообщает, что воздушные силы России и Беларуси начали имитировать взлет МиГ-31К во время взлетов других типов самолетов.
10 февраля, во второй половине дня, группа сообщила о двух групповых вылетах российской авиации с аэродрома "Мачулищи" в 13 и 16 часов. Очевиднее всего, МиГи не вернулись в Мачулищи. Можно было бы подумать, что они улетели в Россию или упали в болото, но, как утверждают, ситуация иная.
Вылеты авиации действительно были и они подтверждены. Однако утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня эти истребители совершали взлеты с аэродрома "Мачулищи" и звук взлета был очень похож на взлеты МиГ-31К и А-50.
Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была сымитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что очень сложно было отличить Су от МиГ без визуального наблюдения.
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