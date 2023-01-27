Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Він зазначив, що незабаром Україна матиме більше засобів для боротьби з повітряними загрозами.

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"Коли злітає хоч один Міг-31, то на території всієї України лунає повітряна тривога. Інколи Росія випускає "Кинджали" й ця зброя небезпечна. Виявити й збити її практично неможливо. Ми не маємо засобів, які можуть збивати такі швидкісні ракети", – сказав речник.

Він додав, що не потрібно ігнорувати сигналів повітряної тривоги й сподіватися, що Росія не застосовуватиме "Кинджали".

Як діють балістичні ракети

За словами Ігната, "Кинджал" – це ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Речник розповів, що винищувач Міг-31 підіймає її в атмосферу, запускає. Тоді ракета летить і під час наближення до цілі з величезною швидкістю опускається на неї.

Ігнат пояснив, що схоже діє ракета Х-22, але її запускає вже інший тип літака. Вона летить зі швидкість 5 тисяч кілометрів на годину.

Тому дуже мало розрахунку часу, щоб її збити. Мовиться про приблизно 40 секунд. Збивати ці ворожі комплекси зможе зенітно-ракетна система в автоматичному режимі. Такі системи у нас будуть, – сказав Ігнат.

Він додав, що Україна наразі має системи, які збивають аеродинамічні цілі. Це NASAMS і IRIS-T, які можуть працювати в автоматичному режимі. Як зазначив Ігнат, вони не призначені для збиття балістики.

"Хоча теоретично можна спробувати, але їх треба мати в достатній кількості в потрібному місці", – розповів речник.



Зброя, яка може збивати балістичні цілі / Інфографіка 24 Каналу

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