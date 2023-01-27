Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал. Он отметил, что в скором времени у Украины будет больше средств для борьбы с воздушными угрозами.

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"Когда взлетает хоть один Миг-31, то на территории всей Украины раздается воздушная тревога. Иногда Россия выпускает "Кинжалы" и это оружие опасно. Обнаружить и сбить его практически невозможно. У нас нет средств, которые могут сбивать такие скоростные ракеты", – сказал спикер.

Он добавил, что не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги и надеяться, что Россия не будет применять "Кинжалы".

Как действуют баллистические ракеты

По словам Игната, "Кинжал" – это ракета, летящая по баллистической траектории. Спикер рассказал, что истребитель Миг-31 поднимает ее в атмосферу, запускает. Тогда ракета летит и при приближении к цели с огромной скоростью опускается на нее.

Игнат объяснил, что, похоже, действует ракета Х-22, но ее запускает уже другой тип самолета. Она летит со скоростью 5 тысяч километров в час.

Поэтому очень мало расчета времени, чтобы ее сбить. Речь идет о примерно 40 секундах. Сбивать эти вражеские комплексы сможет зенитно-ракетная система в автоматическом режиме. Такие системы у нас будут, – сказал Игнат.

Он добавил, что у Украины сейчас есть системы, которые сбивают аэродинамические цели. Это NASAMS и IRIS-T, которые могут работать в автоматическом режиме. Как отметил Игнат, они не предназначены для сбивания баллистики.

"Хотя теоретически можно попробовать, но их нужно иметь в достаточном количестве в нужном месте", – рассказал спикер.



Оружие, которое может сбивать баллистические цели / Инфографика 24 Канала

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