Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, следует отметить искусную работу специалистов ПВО.

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Утром на территории Одесской области украинские защитники уничтожили 3 ракеты "Калибр". Позже враг снова пытался атаковать регион.

"Самолет Су-35 из акватории Черного моря совершил боевой пуск ракеты Х-59. К счастью, снова сработали наши силы ПВО и эту ракету уничтожили", – рассказал Братчук.

Проблемы с электроэнергией и водой

Однако, к сожалению, на территории области были и прилеты. В частности, россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры. Как рассказал Братчук, это повлекло за собой проблемы с электропитанием и водоснабжением в Одессе и Одесском районе.

В некоторых районах города есть проблемы с водоснабжением. Однако это 100% временные проблемы. Буквально сразу же после того, как объявили отбой воздушной тревоги, ремонтники начали ликвидировать последствия атаки. Ситуация тяжелая, но не критическая,
– отметил представитель Одесской ОВА.

По словам Братчука, к сожалению, последствия попадания не удастся ликвидировать за 1 – 2 часа. Однако энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию.

Сергей Братчук рассказал о последствиях прилетов в Одесской области: смотрите видео

В регионе применили экстренные отключения света

Спикер Одесской ОВА отметил, что на территории области пришлось применить аварийные и экстренные отключения электроэнергии.

То есть смотрим по напряжению, как попадание в объект энергетической инфраструктуры повлияло на нашу сеть. Сейчас очень динамичная ситуация. Надеюсь, что постепенно она будет выравниваться,
– сказал Братчук.

Он добавил, что в Одессе организован подвоз технической и питьевой воды, по городу работают мобильные бюветы.

Одесская область – одна из наиболее пострадавших от ракетных атак

Спикер Одесской ОВА отметил, что на сегодняшний день Одесская область является одним из тех регионов, которые больше всего пострадали от ракетных ударов врага.

  • Во-первых, энергосистема государства связана между собой. Это также влияет на отключение электроэнергии в области.
  • Во-вторых, в Одесской области еще не успели полностью ликвидировать последствия ракетного удара 10 декабря 2022 года.

"Мы удержали критическую инфраструктуру в рабочем состоянии"

Впрочем, уже утром после объявления воздушной тревоги в регионе начали готовиться к вероятной ракетной атаке. Руководство области применило превентивные меры.

  • Городской электротранспорт – трамваи и троллейбусы, выйдя на маршруты, после начала ракетной атаки начали возвращаться в депо.
  • Также начались отключения электроэнергии у бытовых потребителей и на некоторых объектах для того, чтобы последствия возможных попаданий были не столь тяжелыми.

"Это сработало. Мы удержали критическую инфраструктуру в рабочем состоянии. Роддомы и больницы работают", – отметил Братчук.

Ситуация в Одесской области: главное

  • Россияне во время массированной ракетной атаки по Украине повредили 2 объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области. По данным ДТЭК, экстренные отключения света в Одесской области могут продолжаться несколько дней.
  • Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал массированную атаку россиян по Одессе, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
  • По словам Кулебы, удар по Одессе – это ответ Владимира Путина на внесение исторического центра города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и введение под усиленную охрану.