Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, следует отметить искусную работу специалистов ПВО.
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Утром на территории Одесской области украинские защитники уничтожили 3 ракеты "Калибр". Позже враг снова пытался атаковать регион.
"Самолет Су-35 из акватории Черного моря совершил боевой пуск ракеты Х-59. К счастью, снова сработали наши силы ПВО и эту ракету уничтожили", – рассказал Братчук.
Проблемы с электроэнергией и водой
Однако, к сожалению, на территории области были и прилеты. В частности, россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры. Как рассказал Братчук, это повлекло за собой проблемы с электропитанием и водоснабжением в Одессе и Одесском районе.
В некоторых районах города есть проблемы с водоснабжением. Однако это 100% временные проблемы. Буквально сразу же после того, как объявили отбой воздушной тревоги, ремонтники начали ликвидировать последствия атаки. Ситуация тяжелая, но не критическая,
– отметил представитель Одесской ОВА.
По словам Братчука, к сожалению, последствия попадания не удастся ликвидировать за 1 – 2 часа. Однако энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию.
Сергей Братчук рассказал о последствиях прилетов в Одесской области: смотрите видео
В регионе применили экстренные отключения света
Спикер Одесской ОВА отметил, что на территории области пришлось применить аварийные и экстренные отключения электроэнергии.
То есть смотрим по напряжению, как попадание в объект энергетической инфраструктуры повлияло на нашу сеть. Сейчас очень динамичная ситуация. Надеюсь, что постепенно она будет выравниваться,
– сказал Братчук.
Он добавил, что в Одессе организован подвоз технической и питьевой воды, по городу работают мобильные бюветы.
Одесская область – одна из наиболее пострадавших от ракетных атак
Спикер Одесской ОВА отметил, что на сегодняшний день Одесская область является одним из тех регионов, которые больше всего пострадали от ракетных ударов врага.
- Во-первых, энергосистема государства связана между собой. Это также влияет на отключение электроэнергии в области.
- Во-вторых, в Одесской области еще не успели полностью ликвидировать последствия ракетного удара 10 декабря 2022 года.
"Мы удержали критическую инфраструктуру в рабочем состоянии"
Впрочем, уже утром после объявления воздушной тревоги в регионе начали готовиться к вероятной ракетной атаке. Руководство области применило превентивные меры.
- Городской электротранспорт – трамваи и троллейбусы, выйдя на маршруты, после начала ракетной атаки начали возвращаться в депо.
- Также начались отключения электроэнергии у бытовых потребителей и на некоторых объектах для того, чтобы последствия возможных попаданий были не столь тяжелыми.
"Это сработало. Мы удержали критическую инфраструктуру в рабочем состоянии. Роддомы и больницы работают", – отметил Братчук.
Ситуация в Одесской области: главное
- Россияне во время массированной ракетной атаки по Украине повредили 2 объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области. По данным ДТЭК, экстренные отключения света в Одесской области могут продолжаться несколько дней.
- Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал массированную атаку россиян по Одессе, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
- По словам Кулебы, удар по Одессе – это ответ Владимира Путина на внесение исторического центра города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и введение под усиленную охрану.