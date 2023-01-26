Про це 24 Каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, потрібно відзначити майстерну роботу фахівців ППО.

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Зранку на території Одеської області українські захисники знищили 3 ракети "Калібр". Пізніше ворог знову намагався атакувати регіон.

"Літак Су-35 з акваторії Чорного моря зробив бойовий пуск ракети Х-59. На щастя, знову спрацювали наші сили ППО і цю ракету знищили", – розповів Братчук.

Проблеми з електроенергією та водою

Однак, на жаль, на території області були й прильоти. Зокрема, росіяни влучили в 2 об'єкти енергетичної інфраструктури. Як розповів Братчук, це спричинило проблеми з електроживленням та водопостачанням в Одесі та Одеському районі.

Наразі у деяких районах міста є проблеми з водопостачанням. Однак це 100% тимчасові проблеми. Буквально одразу після того, як оголосили відбій повітряної тривоги, ремонтники почали ліквідовувати наслідки атаки. Ситуація важка, але не є критичною,

– зазначив речник Одеської ОВА.

За словами Братчука, на жаль, наслідки влучання не вдасться ліквідувати за 1 – 2 години. Однак енергетики докладають максимальних зусиль, аби стабілізувати ситуацію.

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У регіоні застосували екстрені відключення світла

Речник Одеської ОВА зазначив, що на території області довелося застосувати аварійні та екстрені відключення електроенергії.

Тобто дивимося по напрузі, як влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури вплинуло на нашу мережу. Зараз дуже динамічна ситуація. Сподіваюся, що поступово вона буде вирівнюватися,

– сказав Братчук.

Він додав, що в Одесі організований підвіз технічної та питної води, по місту працюють мобільні бювети.

Одеська область – одна з тих, які найбільше постраждали від ракетних атак

Речник Одеської ОВА зазначив, що на сьогодні Одеська область є одним з тих регіонів, які найбільше постраждали від ракетних ударів ворога.

По-перше, енергосистема держави пов'язана між собою. Відтак, це також впливає на відключення електроенергії в області.

По-друге, на Одещині ще не встигли повністю ліквідувати наслідки ракетного удару 10 грудня 2022 року.

"Ми втримали критичну інфраструктуру у робочому стані"

Втім, вже зранку, після оголошення повітряної тривоги, у регіоні почали готуватися до ймовірної ракетної атаки. Керівництво області застосувало превентивні заходи.

Міський електротранспорт – трамваї та тролейбуси, вийшовши на маршрути, після початку ракетної атаки почали повертатися у депо.

Також почалися відключення електроенергії у побутових споживачів та на деяких об'єктах для того, аби наслідки можливих влучань були не такими важкими.

"Це спрацювало. Ми втримали критичну інфраструктуру у робочому стані. Пологові будинки та лікарні працюють", – зазначив Братчук.

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