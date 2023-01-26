Детали рассказал Максим Марченко – глава Одесской ОВА. Он сообщил, что враг выпустил крылатую ракету. К счастью, ее сбили защитники украинского неба.
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Враг еще раз пытался совершить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная из самолета.
– говорится в сообщении.
Людей призывают оперативно реагировать на уведомление о тревоге. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.
Одесская область пострадала во время ракетной атаки
Россия 26 января совершила массированную ракетную атаку. Враг выпустил 55 ракет. К счастью, украинские защитники сбили 47 из них. В то же время в ряде областей зафиксировали прилеты.
В частности, пострадали энергообъекты в таких областях:
- Киевской;
- Одесской;
- Днепропетровской.
Жителей Одесчины уже предупредили, что в ближайшие дни в области возможны экстренные отключения. Энергетикам необходимо время, чтобы стабилизировать ситуацию.
В Министерстве энергетики заявили, что враг пытается создать системный сбой в энергосистеме Украины.