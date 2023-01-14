Росіяни 14 січня вирішили завдати ще більш підступного ракетного удару, адже цього разу снаряди були балістичними. І ними атакували Київ. 24 Канал розповість далі, у чому небезпека таких ракет і чому не було сповіщення про атаку.

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Чому не було повітряної тривоги

Передовсім тому, що це була атака балістичними ракетами. І досвід кількох таких ударів це підтверджує. Наприклад, якщо звичайна крилата ракета летить максимально низько та намагається огинати рельєф, то балістична ж підіймається на десятки кілометрів вгору. І це дозволяє їй буквально бути невидимою для радарів Сил ППО.

Крім того, на це могла вплинути й сама відстань, з якої цей удар завдали. Після атаки по Києву 14 січня у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" зауважили, що не фіксувалося ані запуску ракет, ані зльоту авіації на території Білорусі. Але не варто виключати також можливість атаки з російських областей, які межують з Україною. До прикладу, Брянськ і Київ розділяють якихось 400 кілометрів.

Увага! Час підльоту того ж "Іскандера" на максимальну відстань у 500 кілометрів складає 238 секунд. Себто усього за 4 хвилини ця ракета влучає у ціль.



Росіяни могли атакувати ракетами з ОТРК "Іскандер" / Фото з росЗМІ

Важливо не забувати про траєкторію польоту балістичних ракет. Вони злітають на висоту десятків кілометрів, а потім на шаленій швидкості летять на ціль. Виходить така собі парабола. І за таким же принципом діють модифіковані ракети С-300, якими ворог 14 січня атакував також Харків. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив під час телемарафону, чому ці ракети не можуть збити.

С-300 хоч і є зенітною, що призначена для ураження повітряних цілей, однак вона може бути запрограмована на політ за балістичною траєкторією,

– зауважив Ігнат.

Додамо, що наразі невідомо, якими саме ракетами били окупанти по Києву. Але, враховуючи той факт, що влучання було в об'єкт критичної інфраструктури, то можна припустити, що це був прицільний удар. І на таку точність ракети типу С-300 на пристойній відстані навряд чи здатні.

Військовий експерт Олександр Коваленко припускає, що по Києву могли бити ракетами 9М723 з ОТРК "Іскандер". Їх ворог іноді запускав з території Білорусі. І теж тоді не було сирен. Міг бути варіант з атакою "Кинджалом", але, як ми казали вище, не було інформації про зліт МіГ-31К. Тож залишилося риторичне питання: чи не атакували нас іранськими балістичними ракетами, про передачу яких говорять уже кілька місяців. Це нам згодом повідомлять офіційні джерела.



Ворог міг би атакувати "Кинджалами", але Міг-31К не злітали / Фото wikimedia

Резюмуємо цей пункт. Балістичні ракети летять на траєкторії, яка не дозволяє їх виявити наявними в України засобами. Оскільки відстань від місця запуску до місця влучання незначна, то вони прилітають за лічені хвилини. А саме лише розгортання ЗРК може займати до 10.

У чому загроза балістичних ракет

Передовсім її загроза криється саме в траєкторії польоту. Як раніше зазначав Ігнат, вона підіймається фактично в стратосферу. І вже звідти, на величезній швидкості, падає на ціль.

Тобто, сила тяжіння, сила падіння дуже висока. Тому навіть збити її якимись засобами складно. Не неможливо, а складно,

– наголосив він.

Наразі ж для українських реалій узагалі неможливо. А все тому, що у нас все ще немає того оснащення, яке могло б збивати балістичні ракети. Мовиться, до прикладу, про ті ж Patriot. Наші військові лиш почнуть проходити навчання на них. І знадобиться кілька місяців, перш ніж ЗРК ефективно прикриватимуть небо над Україною.

Слід розуміти, що в Україні зараз мають системи протиповітряної оборони. Себто ми можемо збивати ворожу авіацію, крилаті ракети й інші подібні об'єкти. Натомість для знищення балістичних ракет необхідні системи протиракетної оборони. Власне, ті ж Patriot – ЗРК, так би мовити, 2 в 1: і ППО, і ПРО.

Чим можна збити балістичну ракету

Наразі є кілька систем, які вважають найкращими у питанні протидії балістичним ракетам. Мовиться про комплекси ППО, в які закладався відповідний функціонал. До прикладу, ті ж SAMP-T, Patriot у версії PAC-3. Якщо говорити про максимальну ефективність, то не варто забувати спеціальний комплекс протиракетної оборони THAAD (США) та Hetz (Ізраїль).



Особливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Україна отримає Patriot. Тож ми нагадаємо вам основні характеристики цієї американської ЗРК:

Дальність перехоплення аеродинамічних цілей: 80 кілометрів (в секторі 90 градусів), в останніх модифікаціях: до 150 – 160 кілометрів ракетою PAC-2;

80 кілометрів (в секторі 90 градусів), в останніх модифікаціях: до 150 – 160 кілометрів ракетою PAC-2; Дальність знищення балістичних цілей: 50 кілометрів ракетою PAC – 3 MSE;

50 кілометрів ракетою PAC – 3 MSE; Мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 кілометри;

3 кілометри; Максимальна висота перехоплення цілі: 24,2 кілометра;

24,2 кілометра; Мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 кілометра;

0,06 кілометра; Кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);

8 (в секторі 90 градусів); Швидкість ракети: до 4,1 Маха;

до 4,1 Маха; Кількість ракет у пусковій: до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE; Ймовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах - 0,4 - 0,6);

0,8 (в бойових умовах - 0,4 - 0,6); Вага ракети: 912 кілограмів;

912 кілограмів; Вага ракети в ТПК: 1696 кілограмів;

1696 кілограмів; Діаметр: 0,41 метра;

0,41 метра; Довжина: 5,31 метра;

5,31 метра; Час роботи двигуна ракети: 12 секунд;

12 секунд; Система наведення: на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM;

на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM; Бойова частина: осколково-фугасна;

осколково-фугасна; Бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;

звичайна вибухова речовина; Підривник: ХМ818, неконтактний;

ХМ818, неконтактний; Габарити контейнера: 0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра;

0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра; Час розгортання з маршу: 30 хвилин.

Що відомо про атаки України балістичними ракетами

Наприклад, 18 жовтня, коли окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні, вони теж використовували балістичні ракети. Як тоді зазначили у Повітряних силах, окупанти також били з Півночі.

31 грудня ворог атакував одне з військових містечок на Чернігівщині. Тоді повідомляли, що для удару загарбники використали "Іскандери".

Також балістичними ракетами росіяни завдали удару по Кривому Рогу 6 грудня. Тоді загарбники поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.

І, на жаль, таких випадків було ще багато. Зокрема, в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Балістичні ракети – надзвичайно небезпечна та підступна зброя, яку ворог використовує для атак здебільшого по цивільних. Але ми маємо надію, що надані міжнародними партнерами системи дозволять врятувати людські життя та вберегти критичну інфраструктуру від ударів.

Наразі ж закликаємо вас не ігнорувати повітряну тривогу. Ми розуміємо, що під час атак балістичними ракетами її, швидше за все, не буде. Але це не означає, що інші повітряні об'єкти ворога несуть менше загрози. Перебувайте в укриттях, бережіть себе та своїх близьких.