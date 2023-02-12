Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, воздушные силы России и Беларуси имитировали взлет МиГ-31К во время взлетов самолетов других типов 10 февраля.

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Как сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн", оккупанты пытались выдать взлет стандартного истребителя типа Су за подъем в воздух МиГ-31К.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" считает, что враг действительно может имитировать взлеты самолетов МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал". По его словам, такие действия оккупантов имеют 3 цели.

"Во-первых, россияне пытаются оказывать морально-психологическое давление на украинцев", – сказал Коваленко.

Оккупанты хотят усыпить бдительность украинской ПВО

Во-вторых, россияне пытаются рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны, чтобы она в какой-то момент потеряла бдительность.

Мол, МиГ-31К или А50 (самолет далекого радиолокационного обнаружения и управления – 24 Канал) находятся в воздушном пространстве. Ну и что, мы к ним привыкли. Пусть там летают,

– сказал Коваленко.

Военный обозреватель отметил, что оккупанты надеются на то, что внимание к этим объектам постепенно уменьшится.

Александр Коваленко объяснил, зачем россияне имитируют взлеты МиГ-31К в Беларуси: смотрите видео

Россияне отвлекают внимание от других самолетов

Кроме того, российские самолеты в Беларуси могут отвлекать украинскую ПВО от других объектов.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" К примеру, в воздушном пространстве Беларуси находятся сразу и А50, и МиГ-31К. При этом, когда поднимается в воздух Су-35, то на него теоретически могут и не обратить внимание. А это судно находится недалеко от нашей границы и производит пуск ракет Х-59.

Он добавил, что в этом заключается большая угроза, ведь своей авиацией в Беларуси оккупанты стремятся "прикрыть" другие авиационные средства для нанесения ракетных ударов. По словам Коваленко, сейчас россияне пробуют действовать комплексно. Однако их надежды напрасны.

"Украинская ПВО постоянно следит за любой активностью врага и готова к любым вызовам", – подчеркнул военный обозреватель.

Проблемы с российскими самолетами МиГ-31

Коваленко отметил, что у россиян есть значительный дефицит ракет Х-47М2 "Кинжал". Также оккупанты пытаются поднимать свои самолеты МиГ в воздух как можно реже.

У россиян есть еще одна проблема – МиГ-31К тоже отрабатывает свой ресурс. Он у него не безграничный. Поэтому эти самолеты на сегодня работают на грани своих возможностей,

– сказал Коваленко.

Военный обозреватель напомнил, что уже было несколько случаев, когда двигатели МиГ-31 надо было ремонтировать после очередных полетов.

Важно! Российские истребители МиГ-31К могут нести "Кинжалы" – одни из самых опасных российских ракет. Такое гиперзвуковое оружие очень трудно обнаружить и перехватить. В Воздушных силах ВСУ призывают ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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