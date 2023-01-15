Об этом 24 Каналу рассказал представитель по иностранным делам "Объединенного переходного кабинета" Беларуси Валерий Ковалевский. По его словам, после того, как Россия объявила мобилизацию, эти учения становятся более углубленными, происходит спайка русских и белорусских военных.

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Россияне планируют остаться в Беларуси на длительное время

Он отметил, что учения, которые начнутся 16 января, имеют подчеркнутую профильность – они авиационные. На аэродром в городе Лунинец на Юге Беларуси вблизи границы с Украиной прибыло большое количество авиационной техники из России.

Также есть информация, что происходит быстрая модернизация казарм для российских военных. Следовательно, эти учения отличаются углубленной профильностью, а также тем, что россияне планируют остаться в Беларуси на длительное время,

– подчеркнул он.

Также Ковалевский отметил, что по-прежнему эти учения имеют целью еще больше надавить на Украину, ВСУ, руководство страны и продемонстрировать, что угроза нового вторжения оккупационных войск с Севера усиливается.

Он предположил, что Россия, перебрасывая свои самолеты в Беларусь, может преследовать цель скрыть их после того, как были нанесены удары по аэродромам в России, в частности в Энгельсе.

Тенденция к привыканию

Ковалевский считает, что постоянные учения приводят к возникновению тенденции к привыканию.

"Белорусы привыкают к мнению, что война возможна и у них. А украинцы понимают, что военное присутствие России на территории Беларуси становится нормой и постоянным фактором давления на Украину", – отметил он.

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Российские военные не доверяют белорусским коллегам

Есть предположение, что у России катастрофически не хватает пилотов для самолетов, поэтому они могут привлекать белорусских летчиков. Однако, по информации Ковалевского, самолетами оккупантов управляют исключительно российские пилоты.

В целом среди российских пилотов есть недоверие к их белорусским коллегам. Они не уверены, что белорусские военные разделяют цель войны, начатой страной-агрессором против Украины,

– подчеркнул он.

По его словам, с самого начала войны была информация, что белорусские военные не хотят воевать против украинцев. Однако политическое руководство, режим Александра Лукашенко избрали российскую сторону в войне.

"Существует различие между тем, что хотел бы Лукашенко и тем, что хотели бы или не хотели белорусские военные. Поэтому это и есть причина такого недоверия со стороны россиян к белорусам", – отметил Ковалевский.

Он сообщил, что активно работает военная контрразведка: белорусов отстраняют от военной техники россиян на аэродромах.

"У них есть собственные периметры охраны для этой техники. Белорусов не подпускают к ней ближе, чем на определенный радиус", – подчеркнул он.

Обратите внимание! В Беларуси 16 января начнутся совместные с Россией летно-тактические учения. К ним привлекут все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси.

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