Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, визиты российских государственных или военных лиц не является ключевым фактором.

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Чего действительно стоит бояться

Владимир Фесенко отметил, что о реальной угрозе с Беларуси могут свидетельствовать другие факторы.

Ключевой показатель возможности наступления – это значительное усиление военной группировки именно России в Беларуси,

– объяснил он.

По его словам, белорусы самостоятельно или при наличии определенной части российской армии в наступление не пойдут.

"Лукашенко явно не хочет войны, он боится, потому что может потерять власть в результате такой войны", –подчеркнул политолог.

По мнению Фесенко, реальную угрозу для Украины может принести перекидывание россиянами в Беларусь и техники, и самих военных.

"Да, это будет свидетельством возможности нового наступления", – добавил он.

Политолог рассказал, что пока русские часто дислоцируют только военную технику из Беларуси на Восток, то есть на Донбасс, где россиянам на линии фронта ее не хватает.

Также он отметил, что сейчас российское руководство пытается инспектировать свое войско на территории Беларуси. К тому же продолжается давление на Лукашенко. Не исключение, что говорится и о тайных переговорах с белорусскими военными об их дальнейшем участии в войне.

"Если Беларусь и будут втягивать в войну, то не сейчас, а чуть позже", – прокомментировал Фесенко.

По мнению политолога, сейчас можно говорить только о возможных подготовительных действиях.

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Состояние русской армии

Фесенко напомнил, что главная проблема для России – нехватка ресурсов.

Они хотят компенсировать недостаток военной техники, боеприпасов живой силой, как они говорят мясом,

– заметил он.

Политолог подчеркнул, что примером является достаточно привлекательный для россиян опыт ведения войны руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

"Пригожин свое зэковское мясо не жалеет. Он использует такую тактику", – добавил он.

По мнению Фесенко, если россияне будут и дальше поддерживать такую тактику для всех мобилизованных, то негативные последствия неизбежны.

Что сейчас происходит на территории Беларуси